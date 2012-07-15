برخورد کامیون با 4 خودروی سواری/ مهار آتش در بالکن منزل مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، ناتوانی راننده کامیون در هدایت خودرو، برخورد آن را با چهار دستگاه خودرو سواری، درهم پیچیدگی خودروها و قطع چند اصله درخت را در بلوار شهید لشگری در پی داشت.

با تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 که از مسیر جنوب به شمال خیابان داروپخش در بلوار شهید لشگری در حال عبور بودند خبر از برخورد زنجیره ای چند خودروی با یکدیگر داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 44 را ساعت 21:27 دقیقه شب گذشته راهی محل حادثه کرد.

جواد خلج فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: شدت برخورد این خودروها با همدیگر به حدی بود که نیروهای عملیات مجبور شدند با توجه به تاریکی محل حادثه با علائم هشدار دهنده و کشیدن نوار خطر وپروژکتور مخصوص خودرو آتش نشانی، رانندگان عبوری را هوشیارکنند تا حادثه دیگری رخ ندهد.

وی در ادامه افزود: این کامیون پس از انحراف از مسیر اصلی و برخورد با یکدستگاه خودرو سواری ابتدا خودرو اول را به حاشیه پرتاب و پس از برخورد با گاردریل وسط خیابان وله کردن سه دستگاه خودرو سواری پارک شده در کنار خیابان و قطع چند اصله درخت از حرکت باز ایستاد که خسارات مالی فراوانی بهمراه داشت و خوشبختانه این حادثه خسارات جانی در بر نداشت.

خلج خاطر نشان کرد: آتش نشانان با قطع سیستم برق هر چهار دستگاه خودرو و پاک کردن آسفالت از بنزین جاری شده، محل را ایمن و پس از دو ساعت تلاش وضعیت عبور و مرور را برای رانندگان خودرو های عبوری میسر کردند.

نشت بنزین بر اثر واژگونی خودرو

انحراف خودرو سواری و برخورد با گاردریل باعث واژگونی و نشت بنزین در بزرگراه شهید ستاری شد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125، ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی تهران ساعت 17:42دقیقه روز گذشته بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 34 را به محل حادثه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری، ورودی فاز دوم اکباتان اعزام کرد.

محسن ویلکچی فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد حادثه گفت: بر اثر ناتوانی راننده 32 ساله در کنترل خودروی سواری، پس از انحراف از مسیر خود با گاردریل کنار بزرگراه برخورد کرده و بر روی سقف واژگون و متوقف شده بود.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان بی درنگ با قطع سیستم برق خودرو و کشیدن نوار هشداردهنده محل را ایمن سازی کرده و با بکارگیری تجهیزات نجات از نشت بنزین خودرو جلوگیری کردند.

وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان با نجات راننده و به حالت اولیه در آوردن خودرو سواری و انتقال آن توسط جرثقیل به مأموریت خود پایان دادند.

برخورد دو خودرو سواری در جنت آباد پنج مصدوم برجای گذاشت

برخورد شدید دو خودرو سواری در تقاطع جنت آباد مصدومیت پنج سرنشین یکی از خودروها را در پی داشت.

در پی دریافت این خبر از شهروندان، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 21:26 دقیقه شب گذشته بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 94 را به محل حادثه در بلوار سیمون بولیوار، تقاطع بلوار جنت آباد اعزام کرد.

مهران شمس فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد این حادثه گفت: برخورد شدید دو خودرو سواری باعث مصدومیت پنج سرنشین یکی از خودروها از ناحیه سر، گردن، دست و پا شده بود که آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با قطع سیستم برق خودروها و قرار دادن علائم هشداردهنده جهت جلوگیری از دیگر حوادث احتمالی پنج سرنشین را از داخل خودرو خارج کردند.

آتش سوزی در اتاق کارگری

نشت گاز از شیلنگ سیلندر یازده کیلویی و رسیدن آتش به آن، اتاق کارگری را در انبار نگهداری چوب به آتش کشید.

در پی وقوع این حادثه کارگران این انبار با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و از این رو ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه 56 را ساعت 20:16 به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی آدرس اعلام شده در حکیمیه، خیابان سازمان آب، 20 متری مسعود، انبار چوب حرکت کردند.

مرتضی صدر فرمانده آتش نشانان گفت: محل آتش سوزی یک اتاق محل استراحت کارگران و نگهبانی بود که در یک انبار چوب به مساحت تقریبی 800 مترمربع واقع شده بود.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان با استفاده از دستگاه تنفسی و آبرسانی آتش را خاموش و لکه گیری کردند و از سرایت و گسترش آتش به دیگر نقاط انبار جلوگیری کردند.

در بررسی ها مشخص شد علت آتش سوزی نشت گاز از شیلنگ سیلندر یازده کیلویی و رسیدن آتش به آن و در نتیجه شعله وری اتاق کارگری بود که خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان خاموش شد و در این آتش سوزی به هیچ کس آسیبی نرسید.



مهار آتش در بالکن منزل مسکونی

با حضور به موقع آتش نشانان از گسترش آتش در یک منزل مسکونی جلوگیری شد.

در پی تماس تعدادی از شهروندان با سامانه 125و درخواست کمک فوری از آتش نشانان، بی درنگ زنگ ایستگاه 71 ساعت 13:45 دقیقه ظهر امروز به صدا در آمد و آتش نشانان به سمت خیابان کرمان جنوبی خیابان زرین قبایی غربی حرکت کردند.

علی خلیق فرمانده ایستگاه 71 دراین باره گفت: شعله های آتش از بالکن منزل رو به سمت بالا زبانه می کشید و هر لحظه نیز شدت آن افزایش می یافت به طوری که اگر سریع جلوی آن گرفته نمی شد به داخل واحد مسکونی سرایت می کرد.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با قطع برق و تجهیز خود به دستگاه تنفسی به دو گروه تقسیم شدندو گروهی از پایین ساختمان و با استفاده از لوله آب پرفشار شروع به مهار آتش کرده و گروه دیگر هم به طبقه دوم این ساختمان چهار طبقه رفته و با شکستن شیشه های بالکن، بوسیله تعدادی خاموش کننده شروع به خاموش کردن آتش کردند.

خلیق با اعلام این که علت آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است، تصریح کرد: آتش نشانان پس از خاموش کردن کامل آتش سوزی و لکه گیری آن، همچنین دادن تذکرات ایمنی لازم به ساکنان ساختمان به کار خود خاتمه داده و به ایستگاه مراجعت کردند.