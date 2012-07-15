10 مغازه در حریم میراث فرهنگی اردبیل پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان اردبیل با اشاره به ضرورت پاکسازی حریم میراث فرهنگی استان تصریح کرد: پلمپ این مغازه ها از حریم میراث فرهنگی در نقاط مختلف استان و با هماهنگی نیروی انتظامی انجام شده است.

وی با اشاره به وظایف این سازمان در مورد پاکسازی حریم میراث فرهنگی استان افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در مورد ساخت و سازها در حریم جاده ها تا جایی که به این اداره مربوط می شود اقدام کرده و گامهای موثری در این مورد برداشته است.

ندایی با بیان اینکه نباید اجازه ساخت و ساز در حریم جاده ها به افراد داده شود، اضافه کرد: ساخت و سازهایی که به صورت غیرمجاز و غیر قانونی در حریم جاده ها ساخته می شود باید توسط فرمانداریها و بخشداریها پلمپ شود تا به این حریمها تجاوز نشود.

وی خواستار برخورد جدی با متخلفان شد و گفت: فرمانداریها و بخشداریها باید برخی از مصلحت اندیشیها را کنار گذاشته و به هیچ وجه اجازه ساخت و ساز به افراد متخلف در حریم جاده ها ندهند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین با انتقاد از جریمه های سنگین مسافران در کمربندیهای شهرستان اردبیل یادآور شد: پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه باید با مسافران تعامل مثبتی داشته باشد تا گردشگران و مسافران با خاطره ای تلخ استان را ترک نکنند.

طرح آزاد سازی حریم جاده ها اجرا شود

استاندار اردبیل نیز در این جلسه خواستار آزاد سازی در حریم جاده ها شد و تصریح کرد: آزادسازی حریم جاده ها از تاسیسات غیر ضروری و فاقد مجوز باید توسط اداره راه و شهرسازی به صورت جدی پیگیری شود تا مردم از این طریق تهدید و احساس بی امنیتی نکنند.

سید حسین صابری با بیان اینکه نباید در حریم جاده ها به هیچ فردی برای ساخت و ساز مجوز داده شود، اضافه کرد: عدم رعایت حریم جاده ها موجب افزایش تعداد تصادفات در جاده های استان را در پی دارد بنابراین باید حریم جاده های استان به دقت کنترل شود تا میزان تصادفات در جاده ها کاهش یابد.

وی خواستار مشخص شدن ایمنی جاده ها در خروجیها و حد فاصل حریمها در شهرهای استان شد و تاکید کرد: شورای ترافیک باید در این زمینه ها فعالیتهای خود را به صورت عملی انجام دهد تا با مشخص شدن حریم جاده ها و رعایت موارد قانونی در ساخت و سازهای حریم جاده ای تعداد حوادث در جاده ها کاهش داده شود.

جریمه تنها راه برخورد با تخلفات نیست/ جاده های اردبیل نیازمند علائم راهنمایی

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه جریمه تنها راه برخورد با مسافران نیست، تصریح کرد: جریمه تنها راه حل ممکن نیست بلکه باید مشکلات و موانع را رفع کرد تا رانندگان خودروهای عبوری و مسافران با جریمه و به تلخی استان را ترک نکنند، چراکه می تواند در ورود مسافران به استان تاثیر منفی داشته باشد.

وی با بیان اینکه شخصا علل جریمه شدن خودروهای مسافران در اردبیل را بررسی کرده ام، افزود: رانندگان اردبیلی کمینگاه پلیس راه را می دانند و سرعت خود را در این مکانها کم می کنند اما مسافران به دلیل عدم آگاهی از مکان کمینگاه پلیس معمولا جریمه می شوند.

صابری با انتقاد از تعداد کم تابلوهای راهنما در جاده های استان اضافه کرد: علائم و تابلوهای راه های ارتباطی استان کمتر از حد استاندارد است و باید در این زمینه هم اقدامات مناسبی انجام شود.