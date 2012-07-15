واحدهای پخت نان محلی در نهاوند رو به افزایش است/ شناسایی 55 واحد نانوایی محلی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلگی بعدازظهر یکشنبه در شورای آرد و نان نهاوند که در سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: عدم فعالیت برخی نانوایی ها در شهرستان نهاوند و کیفیت و مرغوبیت بهتر نان های محلی باعث افزایش واحدهای پخت نان محلی در نهاوند شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت 10 نانوایی در شهرستان نهاوند و 3 واحد پخت نان در شهر گیان به دلایل نامعلومی متوقف شده و از ارائه خدمات به مردم خودداری می کنند، گفت: علی رغم تذکرات و مکاتبات مختلف این واحدها حاضر به فعالیت و پخت نان نیستند و تنها راه، لغو و ابطال امتیاز واحد های نانوایی متخلف است.

سلگی افزود: استقبال و گرایش مردم نسبت به نان های محلی باعث شده تعداد این واحدهای پخت نان که خانگی هستند در شهرستان نهاوند افزایش یابند.

وی با بیان اینکه این واحدها از راههای گوناگون نان های تولیدی را به فروش می رسانند، گفت: در حالیکه این نانوایی ها مجوز ندارند اما دارای کارت بهداشت و سلامت هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 55 واحد نانوایی محلی در شهرستان شناسایی شده است که باید نمایندگان اتحادیه خبازان، شبکه بهداشت و فرمانداری بعد از تأیید فعالیت آنها برای این واحد ها جواز صادر کند تا این واحد ها تحت نظارات بیشتر قرار بگیرند.