کشورهای آسه آن به راه حل مشترکی برای مناقشه دریای جنوبی چین نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، کشورهای عضو آسه آن به دلیل عدم توافق بر سر چگونگی حل بحران مناقشه دریای جنوبی چین، نتوانستند بیانیه مشترک پایانی برای این نشست منتشر کنند.

مناقشه سیاسی در دریای جنوبی چین که کشورهای چین، فیلیپین، ویتنام، برونئی و مالزی در آن مرز دریایی دارند در ماههای اخیر با افزایش تنش بین فیلیپین و چین به بحران منطقه ای تبدیل شده است موضوع اصلی نشست اخیر وزرای آسه آن بود.

"سورین پیتسوان" دبیرکل آسه آن نتایج این نشست را بسیار ناامید کننده توصیف کرد و گفت: متاسفانه در این نشست شاهد اجماع وزرای شرکت کننده در خصوص مساله دریای جنوبی چین نبودیم.

پیش از این نشست، وزیر امور خارجه مالزی با مخالفت با طرح آسه آن برای حل مناقشه دریای جنوبی چین آنرا اجرایی ندانسته بود.

"عنیفه امان" اعلام کرده بود: مالزی همواره بر این اعتقاد بوده است که بحران دریای جنوبی چین تنها باید توسط کشورهای درگیر و براساس حقوق و مکانیزمهای موجود بین المللی به ویژه قطعنامه 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریایی حل و فصل شود.