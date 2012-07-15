ایران در رفع چالشهای زیست محیطی در سطح فرا ملی تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز یکشنبه در دیدار با چیپر دستیار وی‍‍ژه دبیر کل سازمان ملل در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه ایران در زمینه توسعه پایدار منابع مالی و اعتباری خوبی در نظر گرفته که انتظار می رود این منابع در سطح بین المللی از سوی سازمان ملل تقویت شود.

وی اظهارداشت: در حوزه سیاستگذاری کلان سازمان ملل و جمهوری اسلامی ایران تعامل و مشارکت خوبی دارند و با توجه به ظرفیتهای علمی موجود در ایران می توانیم در چالشهای جدی منطقه ای در مقیاس ملی و فرا ملی تاثیرگذار باشیم.

معاون رئیس جمهور به پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: به دلیل تغییرات اقلیمی جهان با پدیده خشکسالی و ریزگردها به عنوان یک چالش جدی مواجه است.

محمدی زاده افزود: سدهایی که توسط ترکیه در بالا دست کشورهای سوریه و عراق احداث شده اند اولین عامل مهار آبهای بالا دستی هستند که به خشک شدن تالاب در سوریه و عراق منحر شده و کانون ریزگردها را تشکیل داده است .

وی اظهارداشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط ماهواره 13 میلیون هکتار از اراضی عراق با پدیده خشکی مواجهه و مستعد تولید ریزگرد است .

محمدی زاده کانونهای بحرانی در کشور عراق را بیش از یک میلیون هکتار برشمرد و افزود: البته جنگ عراق علیه ایران و کویت و دخل و تصرف در سرزمینها مزید علت شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ریزگردها در کشورهای اردن، عربستان و سوریه نیز مشکلاتی را به وجود آورده و این معضل موجب شده کودکان، زنان باردار و افرادی که دچار بیماریهای تنفسی هستند بیشتر در معرض خطر قرار گیرند.

وی افزود: هر سانتی متر از خاک سالها و قرنها زمان می برد تا ساخته شود که متاسفانه میلیونها تن ازاین خاک با ارزش به راحتی در هوا معلق می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مقابله با این پدیده یک اراده بین المللی و جدیت منطقه ای می طلبد که تمام کشورها باید در کنار هم این معضل را حل کنند.

محمدی زاده ادامه داد: بعضی کشورها به دلیل امنیتی و بعضی کشورها هم به دلیل عدم روحیه مشارکت و بعضی هم به دلیل نبود توانایی علمی و اجرایی ، برنامه های زیست محیطی به خصوص ریزگردها را در اولویت کارها و برنامه های خود قرار نمی دهند.

رئیس سازمان محیط زیست اظهارداشت: به نظر می رسد سازمان ملل باید در این خصوص با جدیت بیشتری وارد عمل شود تا از توان علمی ایران و کشورهای دارای این دانش برای حل این بحران استفاده کند ، همچنین کشورهایی که در این زمینه عقب مانده هستند را متقاعد کند تا منابع مالی لازم را تامین کنند.

محمدی زاده تاکید کرد: سازمان ملل بایستی پیگیری کند که ترکیه روی رودخانه بالادست سد احداث نکند و همانطور که عراق برای توسعه میادین نفتی خود که هزینه می کند برای محیط زیست نیز منابعی اختصاص دهد.

معاون رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد شرکت های توانمند و با قابلیت بالا را برای اجرای طرح مقابله با ریزگردها معرفی کند.

محمدی زاده افزود: در سال 2011 کنوانسیون بیابان زدایی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور ممتاز معرفی کرد و کارشناسان ما با بهره گیری از مواد بیولوژیکی که موجب تثبیت خاک می شود برای جلوگیری از بیابان زایی استفاده کرده اند.

در ادامه چیپردستیار ویژه دبیر کل سازمان ملل افزود: ما برای حل مشکل ریزگردها باید به دنبال راه حل مناسب و علمی باشیم نه رویکرد سیاسی.

وی گفت: بدون داشتن ارزیابی و تحلیل مشترک دولتهای منطقه ای نمی توان به یک راهبرد اساسی برای حل مشکل گرد و غبار دست یافت.

چیپر افزود: من با برنامه توسعه پنجم آشنایی دارم، در این برنامه اولویتهای زیست محیطی بسیار چشمگیر است. من کاملا مطلع هستم که ایران با مساله ریزگردها مواجه است و رفع این مشکل باید جدی گرفته شود. البته ایران در خصوص بیابان زدایی پیشرفتهای خوبی داشته اما می دانیم که حل این مشکل نیاز به همکاری و رویکرد بین المللی دارد.

در ادامه محمدجواد محمدی زاده از زحمات "کنسوئلا ویدال" نماینده سازمان ملل قدردانی کرد.