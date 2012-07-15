قاچاق انسان مهمترین دلیل تصادف در ریگان/ شهرستانی بدون پلیس راه

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تلاشهای فراوان دستگاههای مختلف امنیتی و انتظامی متاسفانه به دلیل سود جویی برخی افراد همچنان قاچاق سوخت، دام و افاغنه غیر مجاز در شرق کشور ادامه دارد و سوخت از داخل کشور به افغانستان و پاکستان و افغانی غیر مجاز نیز به داخل ایران حمل می شود.

این روند هر چند که کند شده اما به خصوص قاچاق افاغنه همچنان ادامه دارد و به درد بی درمان مردم شرق کشور به خصوص مردم استان کرمان تبدیل شده است.

جاده های ریگان عرصه قاچاق

این درحالی است که جاده های ریگان که در مرز استان کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد یکی از عرصه های قاچاق است و خودروهای متخلف برای رهایی از چنگال قانون سعی می کنند با سرعت و عدم رعایت قوانین محموله خود را به مقصد برسانند که بعضا موجب بروز خسارات جبران ناپذیری شده است بطوریکه طی هفته گذشته بر اثر برخورد چند وانت حامل افاغنه قاچاق و سوخت قاچاق 27 نفر کشته و زخمی شدند اما در این میان نکته جالب این است که ریگان پاسگاه پلیس راه نیز ندارد!

ریگان با داشتن بیش از 306 آبادی و وسعت 9800کیلومتر مربعی در جنوب شرقی استان کرمان قرار دارد این شهرستان با قرار گرفتن در محور ترانزیتی بندر چابهار یکی از شهرستانهایی است که تردد عبور و مرور در آن زیاد است و به طبع آن تصادفاتی در این محور رخ می دهد.

در مسیر اصلی جاده ترانزیتی ریگان - چابهار که بیش از 80کیلومتر آن در شهرستان ریگان است عدم وجود پاسگاه پلیس باعث شده که در این مسیر افراد با سرعتهای متفاوت رانندگی کنند زیرا در این مسیر آزادند.





مصوبه ای که مسکوت ماند





در همین راستا سال گذشته جلسه ای در شهرستان برگزار مقرر شد که پاسگاه پلیس راه در شهرستان ریگان و سه راهی بخش گنبکی راه اندازی شود اما با گذشت مدت زمانی این پاسگاه راه اندازی نشده است.

در صورت راه اندازی نشدن پاسگاه پلیس راه در شهرستان و عدم استقرار پلیس در جاده های این شهرستان روز به روز بر تلفات جاده ای این شهرستان افزوده شود.

همانگونه که در چند روز اخیر شاهد تصادفی هولناک در شهرستان بودیم که برخورد 3دستگاه خودروی تویوتا حامل سوخت و قاچاق انسان باعث کشته و مجروح شدن 27نفر شد.

وقتی که سرعت حد و مرزی ندارد!

مسلم قادری، رئیس اداره راه شهرسازی شهرستان ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در شهرستان ریگان 1024کیلومتر راه خاکی دسترسی وجود دارد.



وی افزود: در این شهرستان 120کیلومتر راه روستایی آسفالته داریم و50کیلومتر راه روستایی در دست اقدام در این شهرستان وجود دارد.



رئیس اداره راه وشهرسازی ریگان گفت: 80کیلومتر از جاده ترانزیتی کرمان - بندر چابهار در شهرستان ریگان قرار دارد که بیشترین تردد در این محور است.



قادری افزود: این راهایی که ذکر شد بیش از 302روستا را به مرکز شهرستان متصل می کنند و با توجه به گستردگی و وسعت منطقه که دورترین روستا از مرکز شهرستان 120کیلومتر فاصله دارد برای ارتباط در شهرستان بسیار ضروری هستند اما برخی از راهها از کیفیت مناسب برخورد نیستند.



وی ادامه داد: با توجه به وسعت منطقه و راههای ذکر شده نیاز مبرم به پاسگاه پلیس راه در این شهرستان یکی از ضروریات است.



قادری افزود: علاوه بر ترانزیت کالاهای مختلف مسیر قاچاق سوخت دام وانسان نیز هست که نبود پلیس راه در این شهرستان باعث افزایش قاچاق در این شهرستان شده که این امر جان مردم این شهرستان را تهدید می کند.



بروز ماهانه 120 تصادف در جاده های ریگان

مدیر شبکه و مرکز بهداشت ریگان در گفتگو با مهر بیان داشت: در شهرستان ریگان 4مرکز بهداشتی درمانی و35خانه بهداشت فعال کار خدمات رسانی به مردم شهرستان را انجام می دهند.



منصور جلالی افزود: وجود جاده ترانزیتی ریگان چابهار و 302روستا تابعه شهرستان به جهت خدمات اداری که به شهرستان مراجعه می کنند مشکلاتی در زمینه تصادفات در این محورها ایجاد کرده است که به طور متوسط ماهیانه 110الی 120تصادف و روزانه 3الی 4تصادف در این محورها رخ می دهد.



وی افزود: همجواری ریگان با مرزهای شرقی که قاچاق انسان، دام و سوخت را در شهرستان در پی داشته است و خدروهای حامل قاچاق بارها موجب بروز تصادفات مرگبار شده اند که بعضا مراجعین تصادفات در این شهرستان مدوا و افرادی که نیاز به عملهای تخصصی داشته باشند به بیمارستان پاستور بم ارجاع داده می شوند.

جان باختن 30 نفر در تصادفات ریگان طی سال جاری





فرماندار ریگان نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به جاده ترانزیتی ریگان چابهار آمار تصادفات این شهرستان سیر صعودی دارند به طوری که از ابتدای امسال تاکنون 465فقره تصادف رخ داده که در این تصادفات متاسفانه 30نفر جان خود را از دست داده اند.



محمد برزنگ افزود: می طلبد پلیس راه شهرستان ریگان راه اندازی شود با توجه به اینکه قبلا کانکسی در سه راهی ناصریه این شهرستان در زمینه پلیس راه وجود داشت آمار تصادفات در ورودی شهرستان کم بود اما با جابه جایی این کانکس آمار تصادفات سیر صعودی داشته است.



فرماندار ریگان اضافه کرد: مصوبه پاسگاه پلیس راه ریگان - ایرانشهر تصویب شده و جا و مکان آن نیز تعیین شده اما متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.



برزنگ با توجه به آمار تصادفات شهرستان خواستار راه اندازی هرچه سریعتر پاسگاه پلیس راه در این شهرستان شد.

