عناوین برنامه های صدا و سیمای یزد در ماه مبارک رمضان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزه داران دارالعباده می‌ توانند در ماه ضیافت الهی با گوش فرا دادن به صدای مرکز یزد در افطارهای این ماه مبارک با برنامه رادیویی "ماه مهربانی" به تهیه ‌کنندگی راضیه دهقانی ‌زاده، فاطمه دانایی، نسرین وافی، احمد دشتی و گویندگی امید حسین مرشدی، فاطمه زارع، سعید طالبی پور و الهه دهقان‌ پور همراه شوند.

از آیتم های این برنامه می‌توان به احکام رمضان، تغذیه و بهداشت در رمضان، بحث‌های کارشناسی و گزارش از مساجد اشاره کرد.

ماه مهربانی از اول ماه مبارک رمضان از ساعت 18:30 تا 2:30 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می‌شود.

صدای مرکز یزد در سحرهای ماه رمضان نیز با برنامه "ترنم وصال" همراه روزه‌داران در سحرگاهان ماه مبارک است و از آیتم‌های این برنامه نیز می ‌توان به بخش ادعیه و دعاهای ویژه سحر، سخنرانی و ... اشاره کرد.

ترنم وصال به تهیه کنندگی حمیدرضا امیری و عبدالمجید مجیدی‌زاد و به گویندگی بهروییان و اربعی و علیزاده از ساعت 3:30 تا 5:30 دقیقه صبح پخش می‌شود.

در بخش سیمای شبکه تابان با برنامه زنده "نون و ریحون" مخاطبان سیمای شبکه تابان افطاری خود را همراه با این برنامه می‌گشایند.

نون و ریحون با آیتم‌هایی از قبیل هوای تازه، یک آیه یک اشاره، روزه اولی‌ها، هشدار، مستند گزارشی، نماز و افطاری مساجد و احکام نماز، هر روز ساعت 19 تا 20:30 میهمان خانه‌های مردم دارالعباده یزد است.

نون و ریحون به تهیه کنندگی علی‌محمد خادمی و به کارگردانی محسن غلام‌زاده مهرآبادی و اجرای علی دهقان‌پور، مهدی دهقان و میثم حقیقت از سیمای شبکه تابان پخش می‌شود.

سیمای شبکه تابان در ماه مبارک رمضان با پخش دو سریال و فیلم‌های کودکانه همراه مخاطبان در این ماه مبارک است.

سریال "جراحت" ساعت 21:15 و سریال "در مسیر زاینده ‌رود" ساعت 11:30 صبح و فیلم‌ های کودکانه از ساعت 10 صبح از سیمای شبکه تابان پخش می ‌شود.

معاونت سیمای شبکه تابان برای استفاده بیشتر روزه‌ داران از معنویت این ماه، "پخش زنده جزء خوانی ترتیل قرآن کریم" را هر روز ساعت 17 تا 18 از محل مسجد اعظم امامزاده جعفر محمد (ع) پخش می ‌کند.

این برنامه به تهیه ‌کنندگی سید عباس امام و عبدالنبی تحویلداران و با حضور قاریان برجسته و بین‌ المللی تهیه و پخش می ‌شود.

روزه‌ داران برای اطلاع از احکام روزه و مسائل مرتبط با آن می ‌توانند با مشاهده برنامه "آیینه ذکر" که هر روز با موضوع احکام رمضان از سیمای شبکه تابان پخش می‌ شود، جواب سئوالات خود را دریافت کنند.

آیینه ذکر به تهیه‌کنندگی علیرضا آخوندی و اجرای محمدجواد سعیدنیا هر روز ساعت 18:15 دقیقه پخش می‌شود.

فصل شکفتن روی آنتن صدای مرکز یزد رفت

معاونت صدای مرکز یزد برنامه رادیویی فصل شکفتن را روی آنتن برد.

با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رادیو یزد نیز با دستمایه گرفتن از این موضوع برنامه رادیویی فصل شکفتن را با پرداختن به فعالیت های کار آفرینان و تولیدکنندگان استان یزد به روی آنتن می برد.

از آیتم های این برنامه می توان به گزارش، مباحث کارشناسی و خبرهای اقتصادی اشاره کرد.

فصل شکفتن به تهیه کنندگی محمد جلال اقتصادی و اجرای محمد علیزاده روزهای پنجشنبه ساعت 15:30 از صدای مرکز یزد پخش می شود.