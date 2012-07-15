به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، تیم نونهالان استان مرکزی به‌ منظور حضور در مسابقات قهرمانی نونهالان کشور امروز یکشنبه از تهران راهی مشهد شد. اتوبوس حامل این تیم در حوالی سبزوار به دلیل خواب آلودگی راننده و بی احتیاطی وی، واژگون شد. در اثر این حادثه هفت نفر کشته شدند و اعضای تیم نونهالان استان مرکزی نیز زخمی شدند.

رضایی، رئیس هیات تنیس روی میز استان مرکزی در این رابطه اظهارداشت: مرتضی رضایی نفر اول این تیم، قهرمان خردسالان کشور در سال 1389 از ناحیه بینی دچار شکستگی شده است و دالایی، مربی تیم هم دچار آسیب دیدگی جدی شده است. وی به دلیل ضربه شدید از ناحیه بینایی احساس مشکل می‎کند.

وی خاطرنشان کرد که دو ورزشکار دیگر این تیم نیز زخم‎های سطحی برداشتند ولی حال عمومی آنها خوب است.

رئیس هیات تنیس روی میزاستان مرکزی تاکید کرد: با اعضای تیم در تماس هستیم و در صورتی که مشکل بازیکن مصدوم حادتر شود، هماهنگی‎های لازم را جهت انتقال وی به تهران و انجام مراحل کامل درمانی انجام خواهیم داد.