راهبرد ایران در شرایط فعلی تهدیدزدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان اعزامی ماه رمضان امسال که در سالن همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در پاسخ به سئوالات مبلغان اظهار کرد: سال های گذشته سیاست ایران بر تنش زدایی مبتنی بود و ما به مدت دو سال و نیم تعلیق را پذیرفتیم اما در حال حاضر سیاست ایران بر تهدیدزدایی استوار است و در این راستا فعالیت های هسته ای خود را دنبال می کنیم.



وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم انتشار جزئیات مذاکرات هسته ای در ایران اظهار داشت: صدا و سیما آمادگی خود را برای پخش مستقیم گفتگوها اعلام کرده بود اما طرف دوم مذاکرات این مورد را قبول نداشت.



معاون امور بین‌الملل و سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در آخرین دور گفتگوها نیز چارچوب طرح جمهوری اسلامی و نقد فنی و حقوقی ایران به پیشنهادات طرف‌ های غربی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده است.



باقری در خصوص سیاست گفتگو به عنوان یک راهکار هم بیان داشت: نفس گفتگو منکر و بد نیست و مهم آن است که بر اساس مبانی دینی، امام و انقلاب و رهبری باشد تا منجر به تامین منافع و دستیابی به عزت روزافزون بشود.



وی اظهار داشت: هرچه مقاومت ما بیشتر بشود پیشرفت بیشتری خواهیم داشت و فشار دشمن نیز به خاطر دستیابی ما به این پیشرفت ها در سایه مقاومتمان است.



ایران تلاش کرده است که پیوند میان ملت ایران با مردم کرد برقرار باشد



معاون امور بین‌الملل و سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اقدامات پیشگیرانه جمهوری اسلامی برای تبدیل نشدن کردستان عراق به پایگاه جدید منافقان عنوان داشت: فرهنگ کردی قرابت دیرینه‌ای با ایران زمین دارد به همین منظور نظام ایران تلاش کرده است که پیوند میان ملت ایران با مردم کرد برقرار باشد و موجب پیشرفت هر دو طرف بشود؛ بنابراین در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از تبادلات اقتصادی ایران و عراق در همین منطقه صورت می‌گیرد.



باقری تصریح کرد: این مسئله فضا را برای بیگانگانی که قصد حضور شیطنت آمیز دارند نامساعد می‌کند ضمن اینکه اسرائیل رژیمی منفور در منطقه محسوب می‌شود و نمی‌تواند در این محل حاضر شود.



وی در خصوص نقش رئیس جمهور در مسائل هسته‌ای عنوان داشت: این مسئله صرفا فنی نیست؛ زیرا بستر اصلی رویارویی نظام سلطه و جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، بنابراین دستگاه ‌های مربوطه نشست‌های مشترکی برگزار و مقرر شده تا همه این نهادها در قالب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر مقام معظم رهبری است به تبادل نظر بپردازند.



معاون امور بین‌الملل و سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: تصمیمات کلان و راهبردی نیز پس از تصویب توسط رهبری و ریاست جمهوری اعمال می شود بنابراین رئیس جمهوری در تصمیمات هسته‌ای نقش مهمی دارد.



باقری درباره پیش بینی روند مذاکرات هسته‌ای اذعان داشت: در مذاکرات استانبول باید به یک دستور کار برای مذاکرات جلیلی و اشتون برسیم و چنانچه این روند با حسن نیت طرفین ادامه یابد، این دستور کار مشخص تحقق پیدا خواهد کرد.



مصر کشوری مستقل است



وی در خصوص سفر محمد مرسی، منتخب مردم مصر به عربستان سعودی افزود: سیاست مداران در چارچوب منافع خود حرکت کرده و این سفر نیز به طور طبیعی بر همین مبنا صورت گرفته، زیرا مصر کشوری مستقل است و بنا بر تشخیص خود حرکت می کند.



لزوم هوشمندی در روابط ایران و آذربایجان



معاون امور بین‌الملل و سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره اقدامات ضد دینی در آذربایجان هم گفت: تعاملات دولت ایران و آذربایجان به گونه‌ای است که مسائل نگران کننده مطرح می‌شود، اما برخی عرصه‌ها در سطح دولتی جایگاهی ندارند و باید در حوزه‌های دیگر اصلاح یا حل شوند.



باقری تاکید کرد: اما نکته حائز اهمیت، در روابط ایران و آذربایجان هوشمندی در این روابط است زیرا سران رژیم صهیونیستی پس از جنگ 33 روزه به دنبال فعالیت در مناطقی هستند که بیشترین تاثیر را بر ایران بگذارند بنابراین نباید بهانه را برای فراهم ساختن بستر لازم به منظور حضور صهیونیست‌ها در آذربایجان فراهم کنیم.



نباید وارد سناریوهای طراحی شده دشمنان شویم



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر طولانی شدن گفتگوهای هسته‌ای بیان داشت: ما صرفا به این مذاکرات بسنده نمی‌کنیم به طوریکه هم اکنون موضوع گفتگوها تامین سوخت 20 درصد است، یعنی با اقدامی فنی از سوی نظام، عرصه گفتگوها وارد مرحله جدیدی شده و این مسئله نشان دهنده توانمندی جمهوری اسلامی در تغییر موضوعات است.



معاون امور بین‌الملل و سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص لزوم مذاکرات هسته‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال بازیگری و کسب امتیازات بیشتر است به همین منظور گفتگوها کاری مطلوب محسوب می‌شود، اما باید دقت داشت که وارد سناریوهای طراحی شده دشمنان نشویم.



باقری با اشاره به فعالیت 10 هزار سانتریفیوژ فعال در ایران گفت: فعالیت این سانتریفیوژها منشاء خدمات گسترده‌ای به مردم شده است.