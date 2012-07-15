دمای مناطق شمالی کشور فردا کاهش می یابد

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی در روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق، ابرناکی، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد، کاهش نسبی دما و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش بینی می شود.

به گفته وی، همچنین در طی این مدت دریای خزر مواج است.

امیدوار اظهار داشت: در سه روز آینده برای مناطق شرقی کشور بویژه منطقه زابل وزش باد و گرد و خاک و برای ارتفاعات جنوب شرق در ساعات بعدازظهر رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود و در همین مدت نیز، در مناطقی از جنوب غرب، وزش باد و گرد و خاک ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود و بیشینه دما با 3 درجه کاهش نسبت به امروز معادل 33 درجه و کمینه دما با 1 درجه کاهش نسبت به امروز برابر 22 درجه سانتیگراد خواهد بود.