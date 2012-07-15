  1. سیاست
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

بیاتیان در گفتگو با مهر:

طرح الزام دولت به تامین سوخت اتمی کشتی‌های ایرانی هفته آینده در مجلس مطرح می شود

طرح الزام دولت به تامین سوخت اتمی کشتی‌های ایرانی هفته آینده در مجلس مطرح می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به طرح این کمیسیون برای الزام دولت به تامین سوخت اتمی کشتی ها و نفتکش های ایرانی گفت: عملی شدن تولید سوخت اتمی توسط دانشمندان کشورمان نیازمند همکاری وزارتخانه های نفت، "صنعت، معدن و تجارت" و دفاع در تامین بودجه برای پژوهشگران کشورمان است.

محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح کمیسیون صنایع برای بی اثر کردن تحریم ها و الزام دولت به تغییر تکنولوژی موتورها و پیشرانه های کشتی و نفتکش ها گفت: این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح شود.

وی با بیان اینکه نماینده دولت هم با حضور در کمیسیون صنایع و معادن موافق اجرای این طرح بود افزود: با توجه به تحریم هایی که دشمنان علیه کشورمان اعمال کرده اند اجرای این طرح نیاز اساسی است که باید انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه بر اساس این طرح دولت ملزم شده است تکنولوژی موتورها را به گونه ای تغییر دهد تا نوع سوخت نفتکش ها تغییر کند و یا از سوخت های جایگزین استفاده کند گفت: هم اکنون سوختی که در نفتکش های ایرانی استفاده می شود سوخت ویژه ای است و با توجه به اینکه ظرفیت سوخت نفتکش ها در طی مسیر محدود است شاهدیم کشورهایی که در فاز تحریم ایران هستند به نفتکش های ما سوخت نمی فروشند و این مشکل را ایجاد کرده اند.

نماینده مردم بیجار در خانه ملت افزود: این طرح دولت را ملزم می کند که در میزان مصرف سوخت نفتکش ها تجدیدنظر کرده و آن را پائین بیاورند و به نوعی سوخت اتمی توسط دانشمندان کشورمان تولید شود که تولید داخل هم باشد البته با لحاظ کردن این موضوع که ظرفیت مخزن های سوخت کشتی ها و نفتکش ها هم بالا برود تا آنها در مسیر رفت و برگشت با کمترین دغدغه مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: عملی شدن تولید سوخت اتمی توسط دانشمندان کشورمان نیازمند همکاری وزارتخانه های نفت، "صنعت، معدن و تجارت" و دفاع  در تامین بودجه برای پژوهشگران کشورمان است چرا که پژوهشگران ما استعداد تولید سوخت اتمی را دارند و دانش آن موجود است.

بیاتیان گفت: همان گونه که دانشمندان ما در بحث هسته ای با وجود تحریم ها توانستند خط شکن باشند در زمینه تولید سوخت اتمی و تغییر تکنولوژی موتورها و پیشرانه های کشتی و نفتکش ها می توانند در کمترین زمان به موفقیت برسند و شاید حتی به جایی برسند که سایر کشورهای دنیا هم نرسیده اند.

کد مطلب 1650860

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