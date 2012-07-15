محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح کمیسیون صنایع برای بی اثر کردن تحریم ها و الزام دولت به تغییر تکنولوژی موتورها و پیشرانه های کشتی و نفتکش ها گفت: این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح شود.

وی با بیان اینکه نماینده دولت هم با حضور در کمیسیون صنایع و معادن موافق اجرای این طرح بود افزود: با توجه به تحریم هایی که دشمنان علیه کشورمان اعمال کرده اند اجرای این طرح نیاز اساسی است که باید انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه بر اساس این طرح دولت ملزم شده است تکنولوژی موتورها را به گونه ای تغییر دهد تا نوع سوخت نفتکش ها تغییر کند و یا از سوخت های جایگزین استفاده کند گفت: هم اکنون سوختی که در نفتکش های ایرانی استفاده می شود سوخت ویژه ای است و با توجه به اینکه ظرفیت سوخت نفتکش ها در طی مسیر محدود است شاهدیم کشورهایی که در فاز تحریم ایران هستند به نفتکش های ما سوخت نمی فروشند و این مشکل را ایجاد کرده اند.

نماینده مردم بیجار در خانه ملت افزود: این طرح دولت را ملزم می کند که در میزان مصرف سوخت نفتکش ها تجدیدنظر کرده و آن را پائین بیاورند و به نوعی سوخت اتمی توسط دانشمندان کشورمان تولید شود که تولید داخل هم باشد البته با لحاظ کردن این موضوع که ظرفیت مخزن های سوخت کشتی ها و نفتکش ها هم بالا برود تا آنها در مسیر رفت و برگشت با کمترین دغدغه مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: عملی شدن تولید سوخت اتمی توسط دانشمندان کشورمان نیازمند همکاری وزارتخانه های نفت، "صنعت، معدن و تجارت" و دفاع در تامین بودجه برای پژوهشگران کشورمان است چرا که پژوهشگران ما استعداد تولید سوخت اتمی را دارند و دانش آن موجود است.

بیاتیان گفت: همان گونه که دانشمندان ما در بحث هسته ای با وجود تحریم ها توانستند خط شکن باشند در زمینه تولید سوخت اتمی و تغییر تکنولوژی موتورها و پیشرانه های کشتی و نفتکش ها می توانند در کمترین زمان به موفقیت برسند و شاید حتی به جایی برسند که سایر کشورهای دنیا هم نرسیده اند.