گاز شهری در بخش هایی از کرج قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هدایی پور افزود: این قطعی گاز در منطقه مهرشهر خیابان بوستان مجتمع های قضایی، تعاونی مسکن سایپا، ضلع شمال بلوار آزادی فرعی سوم، کوی ارکیده و 12 دستگاه ایجاد خواهد شد.

وی، انجام تعمیرات روی شبکه گازرسانی را علت قطع گاز این مناطق ذکر کرد و اظهار داشت: شرکت گاز در صدد است هرچه سریعتر پس از پایان این عملیات نسبت به وصل گاز اقدام کند.



هدایی پور تاکید کرد: به منظور رعایت کامل مسایل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت خود الزامی است.



به گفته وی، در صورت نیاز، مشترکان این محدوده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.

احکام اعضای کمیته اطلاع رسانی ستاد مهر ماندگار استان البرز صادر شد



مدیرکل روابط عمومی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مهر ماندگار استان البرز طی احکام جداگانه ای افراد ذیل را به عنوان اعضای کمیته اطلاع رسانی استان منصوب کرد.

اعضا عبارتند از:مدیر سارا حسینی روابط عمومی صدا و سیمای مرکز البرز؛ رحمت پور مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان؛ آقایی مدیر روابط عمومی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان؛ رمضانی مدیر روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان؛ خدا بین مدیر روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز؛ مجید طاهری فرد مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان؛ قاسم ذبیحی سامانی مدیر روابط عمومی؛ نقاشلو مدیر روابط عمومی قطار شهری استان البر؛امین الرعایا مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز البرز

؛ کریمایی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز.



احکام ایشان در اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی مهر ماندگار استان، ابلاغ و تحویل اعضا شد.



بازدید مشاوراستاندارومدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری البرز از نمایشگاه عفاف و حجاب در شهرستان نظرآباد



کتایون هاشمی مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری البرز از نمایشگاه عفاف وحجاب با عنوان پوشش بانوی ایرانی در نظرآباد بازدید کرد.



این نمایشگاه با 14 غرفه به صورت سمعی بصری به تاریخچه و اهمیت حجاب در تاریخ بشر پرداخته است.



124 کارشناس اداره کل استاندارد البرز سوگند خوردند



علی سعادتی در مراسم قرائت سوگندنامه کارشناسان استاندارد استان البرز ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این مراسم در ایام مبارک شعبان گفت: تعداد 121 نفر به همکاران اداره کل استاندارد اضافه شده است که انتظار میرود که کارشناسان همانند یک خانواده، هماهنگ و همدل در پیگیری امور محوله اهتمام ورزند.



وی انتظارات خود را از کارشناسان استاندارد همکاری در زمینه تدوین استاندارد، اجرای طرح طاها، اجرای طرح تجا(ارتقا کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی)، آموزش و راه اندازی دفاتر پیشخوان در زمینه استاندارد بیان کرد.



در پایان این مراسم پروانه 4 تن از کارشناسان به نمایندگی از سایر آنان در حضور مدیر کل آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران، مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری البرز و نیز نمایندگان شرکتهای بازرسی استان، اعطا شد.



جلسه کارگروه شعر خوانی در کانون پرورش فکری البرز برگزار شد



در این نشست در ارتباط با چگونگی تدوین کتاب شیوه ها و روش های فعالیت شعر خوانی به بحث و تبادل نظر پرداختند و ساز و کار کتاب سوم که مربوط به شیوه ها و روش های ملی است، مورد بررسی قرار گرفت.



در نشست پیشین، کارشناسان در مورد مطالب مربوط به تغییرات کتاب های کار به بحث و تبادل نظر پرداختند.

