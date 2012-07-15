بازی رایانه ای "جنگ 33 روزه لبنان" در دانشگاه آزاد همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازنده این بازی در حاشیه رونمایی از این بازی در گفتگو با خبرنگاران افزود: "کابوس لیتانی" به وقایع جنگ 33 روزه حزب الله لبنان می پردازد و به صورت کاملاً سه بعدی بوده و بر روی گوشیها و تبلتهایی با سیستم عامل اندروید قابل اجراست.

حسن جهانگیری در مورد ویژگیهای خاص این بازی اظهار داشت: بازی در سبک سوم شخص تیراندازی و از فناوری چند لمسی ( Multi-touch ) بهره می برد.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا علاوه بر خط داستانی، اسلحه ها، تانکها و سایر عناصر موجود در بازی منطبق با واقعیات جنگ 33 روزه باشد، عنوان کرد: بازی در حال حاضر به زبانهای فارسی و انگلیسی قابل اجراست اما افزودن زبان عربی نیز در دستور کار است.

جهانگیری ابراز امیدواری کرد: بازی را علاوه بر اندروید روی گوشیهای آیفون نیز اجرا کند تا گستره مخاطبان بیشتری داشته باشد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر، ساخت مرحله اول این بازی که به ماجرای اسارت گیری سربازان اسرائیل در عملیات موسوم به "وعده صادق" می پردازد به پایان رسیده و در صورت حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و سایر ارگانهای مرتبط مراحل دیگر آن نیز به مرور آماده خواهد شد.

جهانگیری گفت: ساخت مرحله اول این بازی دو ماه طول کشیده و پیش بینی می شود تا شش مرحله بتوان بازی را پیش برد.