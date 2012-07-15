ورود تانکهای جدید سعودی به بحرین/ خشم مردم از هتک نوامیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فجر البحرین، نظامیان آل خلیفه دیشب به تظاهرات مردمی در روستای کرزکان یورش بردند.

نظامیان آل خلیفه در این تظاهرات که به نشانه خشم از هتک حرمت زنان این روستا برپا شده بود، حدود پانزده نفر از جمله محمد التل و حاج عبدالمجید عبدالله حسن را بازداشت کردند.

خبر دیگر اینکه حسن المرزوق معاون اول دبیرکل جمعیت تجمع الوحدوی(یکپارچه بحرین گفت : دادستانی از من خواسته است که فردا در برابر آن حاضر شوم.

از سوی دیگر رژیم بحرین، ژن مارلو کارگردان آمریکایی را به اتهام جعل گذرنامه برای ورود به بحرین، به اردن بازگرداند.

خبر دیگر اینکه دادگاه استیناف بحرین اعلام کرد: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات 21 فعال سیاسی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای با اشاره به ادامه اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین از جمله حمله به منازل و تخریب اموال مردم و هتک حرمت نوامیس آنها اعلام کرد: وضعیت کنونی نوعی حالت فوق العاده اعلام نشده است.

خبر دیگر اینکه در استرالیا تظاهراتی در حمایت از قیام مردم بحرین برگزار شد.

از سوی دیگر پانزده دستگاه تانک و بیست خودروی نظامی سعودی امروز وارد بحرین شدند.



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خبر دیگر اینکه جوانان 14 فوریه بحرین خواستار مشارکت مردم در فعالیت موسوم به انقلاب دعا که امشب برگزار می شود، شدند.