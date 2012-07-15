عقاید مذهبی مردم یزد مشکلات اخلاقی را در این استان محدود کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی عفاف و حجاب که با حضور بانوان فرهیخته شهرستان یزد در فرمانداری تشکیل شد، بر نقش محوری خانواده در فرهنگ پذیری افراد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خانواده، سلول اصلی پیکره اجتماع است، افزود: خانواده مهمترین نهادی است که جامعه پذیری و فرهنگ افراد در آن شکل می گیرد بنابراین اگر بتوانیم در درون محیط خانواده فرهنگ سازی کنیم، می توانیم از بروز مشکلات و بحرانها در سطح اجتماع جلوگیری کنیم.

فرماندار یزد با اشاره به چالشهایی که دنیای غرب امروز به آن دچار شده است، عنوان کرد: مشکلات روانی و اخلاقی که در کشورهای غربی شاهد آن هستیم، ناشی از خلاء ایمانی و نبود و سستی بنیان خانواده است.

وی با اعلام اینکه یزد از استانهای پیشرو در بحث عفاف و حجاب بوده است، افزود: یزد از دیرباز به عنوان دارالعباده شناخته شده و امروز با توجه به عقاید دینی و اخلاقی و فرهنگ بالای مردم به ندرت شاهد مسائل و مشکلات اخلاقی هستیم.

مشاور استاندار یزد و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد نیز در این نشست اظهار داشت: در استان یزد از امسال به جای روز عفاف و حجاب هفته عفاف و حجاب خواهد بود.

مریم عبدالحسینی زاده با بیان اینکه زنان یزد در عرصه عفاف و حجاب نیز همچون سایر عرصه ها افتخارآفرینی کرده اند، افزود: زنان یزد در تمام کشور به زنان عفیف، پاکدامن و پای بند به خانواده مشهور هستند.