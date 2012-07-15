زن نازا در پارس آباد چهار قلو به دنیا آورد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بیمارستان "ارس" پارس آباد عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مادر 31 ساله پس از هشت سال نازایی توانسته است در اولین زایمان چهار فرزند پسر سالم به دنیا بیاورد.

هوشنگ خضرایی حال عمومی مادر و چهار فرزند وی را رضایت بخش توصیف کرد و یادآور شد: به دلیل انجام مراقبتهای بیشتر پزشکی این مادر و چهار فرزندش تا چند روز در بیمارستان بستری خواهند بود.

وی با اشاره به انجام عمل سزارین برای زایمان این مادر با توجه به سختی زایمان طبیعی تصریح کرد: با این وجود مشکلی برای سلامت مادر و نوزادان در طول مدت عمل جراحی پیش نیامده است.

رئیس بیمارستان ارس توصیه کرد پس از ترخیص از بیمارستان مادر و نوزادان به یکی از بیمارستانهای مجهز اردبیل انتقال خواهند یافت تا تحت مراقبت باشند.

گفتنی است سال گذشته نیز زن 26 ساله ساکن روستای "اجیرلو" در شهرستان پارس آباد در دومین زایمان خود با عمل سزارین صاحب سه فرزند پسر شد.

