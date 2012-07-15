برگزاری مشاعره رضوی در لالجین/ اجرای نمایش خیابانی زائر امام رضا(ع) در کبودراهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار از برگزاری مراسم مشاعره رضوی با حضور شاعران و ادیبان شهرستان بهار در مجتمع شهید آوینی لالجین خبر داد.

فتح الله ضابطی احمد افزود: این مراسم ساعت 9 صبح روز دوشنبه 26 تیرماه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی لالجین برگزار می شود.

ضابطی احمد افزود: همچنین نمایشگاه خوشنویسی رضوی با 50 اثر از هنرمندان خوشنویس شهرستان بهار در مجتمع فرهنگی و هنری لالجین برپا شده است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه تا 30 تیرماه برپا است.

اجرای نمایش خیابانی زائر امام رضا(ع) در کبودراهنگ

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ از اجرای نمایش خیابانی زائر امام رضا (ع) به کارگردانی محمد فرجی به مناسبت برگزاری هفته رضوی استان همدان خبر داد.

سهیلا اسد زاده گفت: نمایش خیابانی زائر امام رضا(ع) در 27 تیرماه ساعت 18 در میدان امام کبودراهنگ اجرا می شود.

اسدزاده افزود: روز دوشنبه 26 تیرماه نیز بعد از مراسم عصر شعر رضوی که در ساعت 17 تا 19 برگزار می شود، نمایش خیابانی زائر امام رضا (ع) در سالن شهید فهمیده شهر گل تپه کبودراهنگ اجرا می شود.

وی اظهار کرد: روز سه شنبه 27 تیرماه نیز در سالن جوان شهر کبودراهنگ اکران فیلم با مضمون رضوی برای اعضای کانون های مساجد کبودراهنگ انجام می شود.

اجرای نقاشی های طولانی توسط کودکان ملایری

کودکان و نوجوانان در شش شهر و روستای شهرستان ملایر در روزهای برگزاری هفته رضوی استان همدان، با موضوع امام رضا(ع) نقاشی های طولانی می کشند.

بر اساس این گزارش، مسابقه طولانی ترین نقاشی با موضوع امام رضا(ع) در شهرستان های سامن، جوکار، ازندریان، ملایر، زنگنه و روستای اسلام آباد برگزار می شود.

صبح امروز یکشنبه، 25 تیرماه نقاشی های طولانی توسط کودکان و نوجوان ملایری در پارک الغدیر شهر جوکار خلق شد و ساعت 17 بعد از ظهر امروز، بوم های نقاشی در پارک صدف میزبان دستان هنرمند کودکان و نوجوانان ولایی شهر ازندریان بود.

فردا دوشنبه 26 تیرماه، ساعت 17 اجرای طولانی ترین نقاشی در پارک سیفیه ملایر انجام می شود و روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز مسابقه نقاشی های طولانی ساعت 9 صبح در سالن های ورزشی روستای اسلام آباد و شهر زنگنه برگزار می شود.

نمایشگاه خوشنویسی در ملایر برپا شد

به مناسبت برگزاری هفته رضوی استان همدان، نمایشگاه آثار خوشنویسی فریدون یارمحمد توسکی با مضمون دینی و احادیث امام رضا(ع)در ملایر دایر شد.

در این نمایشگاه 80 اثر خوشنویسی در سبک های نستعلیق و شکسته نستعلیق در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 30 تیرماه در مجتمع فرهنگی هنری شهر ملایر برپاست و علاقه مندان می توانند در ساعات صبح و بعد از ظهر از آن بازدید کنند.

اجرای نمایش شمارش معکوس در مجتمع آوینی

در روزهای برگزاری هفته رضوی استان همدان، نمایش شمارش معکوس به کارگردانی محمد جواد کبودراهنگی در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان به روی صحنه می رود.

این نمایش تا 29 تیرماه هر روز ساعت 17.30 به روی صحنه می رود.

نمایش نوشته رسول نقوی است و داستان در مورد زن و شوهری است که تازه ازدواج کرده اند.

زن اعتقاد راسخ به امام هشتم دارد اما همسر او اعتقادی به مسائل دینی و معجزات ائمه ندارد و در پایان نمایش شخصیت مرد طی ماجراهایی متحول می شود.

میثم عزیزی، باران عرفانی و احمدرضا جلیلوند از بازیگران این نمایش هستند.

محور تفکر امام رضا(ع) سیاست ورزی اسلامی است

مدرس گفتمان دینی هفته رضوی استان همدان گفت: محور زندگی و تفکر امام رضا(ع) سیاست ورزی اسلامی، گفتگوی آزاد و آزاد اندیشی دینی است.

حجت الاسلام و المسلمین جان محمدی بعدازظهر یکشنبه در اولین نشست از سلسله نشست های گفتمان دینی رضوی در همدان اظهار داشت: با بررسی و مطالعه زندگی ائمه اطهار، محور تفکر ایشان را درمی یابیم و تفکر و زندگی هر کدام از امامان پیرامون یک محور اصلی بوده است.

وی ادامه داد: برای نمونه محور تفکر و زندگی امام علی(ع) مصالحه، امام صادق(ع) و امام باقر (ع) جریان های علمی، امام سجاد(ع) دعا و امام حسین(ع) ایثار و شهادت است.

وی اظهار کرد: با بررسی زندگی و تفکر امام رضا (ع) دو محور سیاست ورزی اسلامی و گفتگوی آزاد و آزاد اندیشی دینی برداشت می شود.

وی بیان کرد: تفکر اسلامی در فرهنگ شیعه مبتنی بر امامت است و تفکر شیعه برای دوران غیبت هم حرف های زیادی برای گفتن دارد زیرا نمیتوان بدون رهبر و راهنما وارد عرصه تفکر اسلامی شد.

وی تاکید کرد: بهترین دستاویز برای حرکت در مسیر متعالی اسلامی، سخنان و تفکر رهبری است.