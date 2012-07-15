ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی وظیفه شورای فرهنگ عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پلدختر با تاکید بر اینکه حمایت از تولید ملی باید به باور عمومی تبدیل شود، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین راهکار تقویت تولید ملی است.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید ملی راهکار مقابله با جنگ اقتصادی غرب است، گفت: خرید کالاهای داخلی دفاع ملت از تولید ملی است و کیفیت‌بخشی به تولید ملی سبب کاهش واردات اجناس خارجی به کشور خواهد شد.

وی خواستار نهادینه سازی فرهنگ استفاده از محصولات داخلی شد و افزود: شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با فرهنگ‌سازی استفاده از کالاها و تولیدات داخلی محقق می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پلدختر به تاکیدات قرآنی و ائمه اطهار درباره اهمیت کار و عبادت قلمداد کردن آن اشاره کرد و افزود: حمایت از تولید ملی تاثیرگذارترین راهبرد برای ناکام کردن دشمن در عرصه تحریم های اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید ملی برای رسیدن به استقلال در عرصه اقتصادی ضروری است، بیان داشت: تحقق حمایت و تقویت تولید ملی نقشه دشمنان را خنثی خواهد کرد.

امام جمعه پلدختر با تاکید بر لزوم تغییر فرهنگ "مزیت تلقی کردن استفاده از تولیدات خارجی"، خواستار نهادینه سازی فرهنگ استفاده از محصولات داخلی به وسیله آموزش و اطلاع رسانی شد.

حجت الاسلام لروند با بیان اینکه نباید از تولیدات فرهنگی در سال تولید ملی غافل شویم، افزود: مسئولان و کارشناسان باید دغدغه تولید ملی را در کشور ایجاد کنند و در سایه اقدامات فرهنگی، استفاده از تولید داخلی را در بطن جامعه به یک فرهنگ ریشه دار تبدیل کنند.