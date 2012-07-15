مسائل خصوصی زندگی ام را از امور سیاسی جدا می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه سرانجام سکوت خود را در مورد اقدام معشوقه اش شکست.

اولاند در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به حمایت "والری تریروایلر" معشوقه خود از رقیب حزبش در انتخابات پارلمانی فرانسه گفت قصد دارد مسائل خصوصی زندگی اش را از مسائل سیاسی جدا کند و از دوستان و نزدیکانش هم خواسته که به این امر توجه کنند.

این در حالی است که اولاند در نخستین حضور رسمی اش در انظار عمومی در جشن ملی فرانسه بدون معشوقه اش ظاهر شد، اقدامی که به عنوان واکنش وی در مقابل اقدام تریروایلر ارزیابی گردید.

تریروایلر که از او به عنوان بانوی اول جدید فرانسه یاد می شود، اما هنوز پیمان زناشویی با اولاند نبسته اقدام به ارسال پیامی برای مردی غریبه کرد که همین امر سبب شد رسانه های فرانسه و دیگر کشورهای جهان این موضوع را به طور گسترده ای پوشش دهند.

وی که خود یک خبرنگار است پیامی را بر روی شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده و در آن برای یک مرد آرزوی موفقیت کرد، آنچه موجب جنجالی شن این موضوع شد این بود که فرد مذکور رقیب همسر سابق اولاند در انتخابات پارلمانی فرانسه بود.