به گزارش خبرنگار مهر قاسم نوده فراهانی در نشست خبری عصر امروز با خبرنگاران از برگزاری 300 مرکز عرضه مستقیم کالا به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: از فردا 26 تیرماه به مدت 10 روز نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور برگزار می شود.

رئیس شورای اصناف افزود: این نمایشگاه ها در تهران در مصلی، فرهنگسرای خاوران و حکیمیه تهرانپارس برگزار می شود که در آن اقلام ضروری مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان با تخفیف 5 تا 15 درصدی عرضه خواهند شد.

به گفته فراهانی، گوشت قرمز و گوشت مرغ، حبوبات و خرما در این نمایشگاه ها عرضه خواهد شد که بر این اساس لاشه گوسفند هر کیلوگرم 17 هزار و 500 تومان و گوشت گوساله 18هزار و 500 تومان عرضه می شود.

وی اظهار داشت: 20 هزار تن مرغ از راه برزیل هفته آینده وارد بازار می شود که این واردات می تواند بر قیمت مرغ در داخل تاثیرگذار باشد.

به گفته فراهانی، تمام تلاش اصناف این است که بتواند کالاهای مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان را به خوبی تامین کند.