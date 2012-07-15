ماجرای تهدیدهای مخالفان دانشجو/ من هم مثل رئیس قبلی فامیل زیاد دارم!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو در دومین نشست هم اندیشی مسئولان بسیج دانشگاههای استان تهران به برخی نکات و حاشیه ها از زمان انتصابش به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد.

ماجرای انتصابات فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با یادآوری جریان انتصابش در این دانشگاه خاطرنشان کرد: این فرهاد دانشجو همان است که یک بار از من سوال شد اگر رئیس جمهور به تو تکلیف کند که رئیس دانشگاه آزاد شوی، چه اقدامی انجام می دهی، من اعلام کردم مکلف به انجام تکلیف هستم و تکلیف من را مرجعم آیت الله العظمی خامنه ای تعیین می کند گرچه نظر رئیس جمهور هم برای من مهم است.

وی خطاب به دانشجویان بسیجی گفت: حکمم ریاستم را که دیدید، اگر برادرم نبود نمی دانستم چه کسی حکمم را امضا می کند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد با یادآوری این موضوع که در جریان انتصاب و آغاز ریاستش بر دانشگاه آزاد برخی به وی تهمت زدند و تهدیدش کردند، ادامه داد: در این باره حتی عده ای تهدیدم کردند بعد از پایان دولت دکتر احمدی نژاد نمی توانم در این مملکت زندگی کنم. وی در ادامه اظهار داشت: هنگام ورودم به دانشگاه آزاد، آیت الله جنتی به من گفت وارد میدان مین شدم. در این مدت که در دانشگاه آزاد هستم ناملایمتی های زیادی دیدم که حتی از زمان جنگ و صدام هم بیشتر است، به عنوان نمونه می توانم بگویم عده ای در جریان برگزاری کنکورهای دانشگاه آزاد با ارسال پیامک برای برخی داوطلبان قصد بهم ریختن این دانشگاه را داشتند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامی خرابکارانه اشاره کرد که در راستای نشان دادن مخالفت عده ای با ریاست فعلی دانشگاه آزاد است و گفت: هنگام انتصاب یکی از روسای واحدهای تهران، در یک اقدام خرابکارانه سیستم و تمام کابلهای اینترنتی این شخص را بهم ریختند و 20 میلیون تومان به دانشگاه آزاد خسارت وارد کردند اما این اقدام به زودی رفع شد. وی با دفاع از انتصاباتی که تاکنون در این دانشگاه انجام داده، با تاکید بر اینکه نزدیک به 50 مدیر جدید را در این دانشگاه منصوب کرده، از مجموع انتصاباتی که تاکنون انجام داده به خود نمره 19.5 داد و تاکید کرد که این عدد برای انتصاباتش نمره خوبی به نظر می رسد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه از انتصاب برادرش خسرو دانشجو به عنوان رئیس واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه یاد کرد و گفت: به جز برادرم که سالها سابقه ریاست در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد را داشت، ساعدی - مدیر کل دفترم و مومن بالله - روسای یکی از واحدهای دانشگاه آزاد، سایر افرادی را که در این دانشگاه منصوب کردم نمی شناختم. من هم مثل رئیس قبلی دانشگاه آزاد فامیل زیاد دارم اما نخواستم از آنان در این دانشگاه استفاده کنم. دانشجو همچنین درباره صدور حکم ریاست برای دو نماینده مجلس در دانشگاه آزاد گفت: 2 نماینده مجلس که سهل است اگر 200 نماینده مجلس هم در دانشگاه آزاد حضور یابند مشکلی ندارند زیرا برای همکاری گرد هم جمع شدیم و با هم بودن که بد نیست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به ساز و کار انتصابات در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: تغییر ساختار و انتصابات در دانشگاه آزاد بر اساس مشاوره، تحقیق و تامل صورت می پذیرد، ضمن اینکه کمیته استعدادیابی متشکل از 6 همکار در دانشگاه آزاد و 4 مسئول در دانشگاههای دیگر در زمینه انتصاب افراد فعال است. اگر پیشنهاداتی برای انتصابات ارائه شود، در کمیته انتصابات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس این کمیته 3 گزینه را برای انتصاب به من معرفی می کند که یکی از این اشخاص را برای انتصاب انتخاب می کنم.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد، تاکنون 80 درصد انتصابات صورت گرفته در این دانشگاه با مشاوره از کمیته های دانشجویی، استادان و کارکنان صورت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه به خاطر گستردگی مجموعه دانشگاه آزاد بسیاری از انتصابات را نمی توان ناگهانی انجام داد بلکه گاهی یک انتصاب باید با دو سه یا چهار ضرب صورت پذیرد، تصریح کرد که پیش از شروع کار و همکاری با افراد در بدنه دانشگاه آزاد با آنها شرط می کنیم که باید تابع ولی فقیه باشند و اگر کسی در این راستا شک و تردید دارد دانشگاه آزاد جایی برای وی ندارد.

دانشجو با بیان اینکه با هیچ مسئولی رودربایستی ندارم، تاکید کرد: هر کس در دانشگاه آزاد حتی اگر خودم منصوبش کرده باشم، خود را مخالف ولایت فقیه نشان دهد روز بعد از انتصاب خلع می شود و اگر کسی اشتباه کند یک روز هم صبر نمی کنم.

هر شخصی من را دوست دارد به جاسبی محبت کند

فرهاد دانشجو در ادامه سخنان خود بار دیگر به جاسبی و قدردانی از زحمات وی اشاره کرد و گفت: چند بار شنیدید که گفتم هر کسی من را دوست دارد به جاسبی احترام بگذارد، این موضوع را مدام به همه می گویم که قدردان زحمات مسئولان قبلی باشید و هر اتفاقی هم که بیفتد وظیفه دارم از مسئولان قبلی دانشگاه آزاد تشکر کنم.