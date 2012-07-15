توجه به اخلاق اسلامی در اقتصاد لازم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه گردهمایی بزرگ مبلغان ماه رمضان امسال که ظهر یکشنبه در سالن همایش های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در پاسخ به سئوالات مبلغان اظهار داشت: برخی مواقع اخلاق اسلامی در اقتصاد رعایت نمی شود بنابراین به شدت نیازمند تبیین اقتصاد اسلامی توسط روحانیون و مبلغان برای اقشار مختلف مردم هستیم تا آنها به حدود شرعی سود خود واقف بشوند.



وی عدم رعایت اخلاق اسلامی را موجب ضربه زدن به اقتصاد و بازرگانی کشور دانست و عنوان داشت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ذخیره سازی و تأمین کالا را بر عهده می‌گیرند اما توجیه اقتصاد اسلامی و سود مشروع بر عهده روحانیان است.



وزیر صنعت، معدن وتجارت در خصوص تامین مایحتاج عمومی مردم در ماه رمضان بیان داشت: نمایشگاه ‌های عرضه مستقیم کالا و مواد غذایی امسال هم در دستور کار قرار دارند و با اصناف گوناگون نیز مذاکره شده و قرار است مواد مورد نیاز با تخفیف ویژه در اختیار مردم قرار بگیرد.



ذخیره فعلی ما در حال حاضر بسیار خوب است



غضنفری بیان داشت: بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم به صورت تدریجی به بازار می آید اما مردم بدانند که مشکلی برای تامین مایحتاج خود نخوهند داشت و ذخیره فعلی ما در حال حاضر بسیار خوب و رو به افزایش است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات کالا از چین هم اظهار داشت: کالاهای بی کیفیت چینی جایی در بازار ایران ندارند زیرا تنها به 50 درصد واردات ارز دولتی تعلق می‌گیرد که جزء مواد ضروری و با کیفیت می شود.