تغییر پی در پی مدیران تامین اجتماعی مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته تامین اجتماعی ظهر یکشنبه مراسمی با حضور علیرضا محجوب نماینده جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، محمد صادق بابایی مدیرکل درمان استان و جمع کثیری از کارگران و بازنشستگان در دانشگاه اسلامی کار شهر الوند برگزار شد.



حسن صادقی در این مراسم واگذاری شرکتهای هلدینگ به بازنشستگان را در هاله ای از ابهام عنوان کرد و افزود: اسناد واگذاری شرکتهای هلدینگ برای تامین 35 هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی هنوز مشخص نشده است.



وی همچنین افزایش حقوق 100 هزار تومانی کارگران را نیز دارای ابهام عنوان کرد و گفت: این افزایش حقوق با چه فرمولی و به چه صورتی انجام می شود و امیدواریم این افزایش حقوق برای همه کارگران و طبق سوابق کاری آنان اعمال شود.



صادقی با بیان اینکه هرچه‌ قدر نیروی کار انقلابی باشد، فرهنگ و خواسته هایش موجب تغییرات به‌جا و شایسته می شود گفت:

ما به‌ عنوان تشکیلات کارگری نباید اجازه دهیم که فرهنگ انقلابی کار برداشته شده و جایگزین آن، فرهنگ تملق و چاپلوسی وارد این آن شود.



معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به نرخ بیکاری تصریح کرد: نرخ بیکاری بالای 20 درصد است، در حالی که دولت آن

را 10 درصد اعلام می کند، زمانی که اقتصاد کشور بر پایه صنعت است نباید بیکاری رخ دهد.



وی در پایان اظهارداشت: توجه به تولید و صنعت می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.



همچنین در این مراسم مدیر درمان استان قزوین یادآورشد: تاکنون تعهد سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان بود اما در حال حاضر پیشگیری و سلامت از تعهدات دیگر این سازمان محسوب می شود.



محمد صادق بابایی با اشاره به طرح پزشک خانواده بیان کرد: امیدواریم این طرح در جامعه به نحو احسن اجرایی شود.