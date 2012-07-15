بهترین و سالم ترین پناهگاه برای نسل جوان قرآن و اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی ظهر روز یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان و پیشکسوتان هیئتهای مذهبی سمنان گفت: ایجاد فضایی سرشار از صمیمیت و محبت در هئیت ها بسیار موثر است که باید بصورت جدی روی آن کار شود.

وی با بیان اینکه وجود هیئت‌های مذهبی از ویژگی‌های مکتب افتخارآفرین اهل‌بیت (ع) است که بین تمام مکاتب دنیا نظیر ندارد گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بزرگترین ساختار، حکومت و رسانه برای تبلیغ مهدویت وفرهنگ انتظار است.

سوقندی هیئت‌های مذهبی، مرکزی مناسب برای تبیین احکام دینی و تعلیم معارف اسلامی است گفت: در فرهنگ دینی تعقل و خردورزی سبب می شود انسان بوسیله آن بنده خدا شده و به بهشت راه یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه هیئت ها، مساجد و تکایا پناهگاه جوانان می باشند اظهار داشت: با ارتقاء سطح آگاهی و معرفت در هیئات مذهبی از آلوده شدن جوانان جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی ما در طول سال با برگزاری مراسم‌ها، جشن در اعیاد و سوگواری در وفات‌ها ضمن بزرگداشت مناسبت‌های دینی بدون هیچ‌گونه هزینه دولتی فضای جامعه را متنوع و جذاب می کنند.

سوقندی توسعه باورهای دینی جوانان نیز را از وظایف سنگین هیئت های مذهبی عنوان کرد و گفت: خواستگاه مقابله با آسیب های اجتماعی، تفکرات خرافی و انحرافات، در قالب تهاجم فرهنگی است.

درپایان مراسم از 31 فعال دینی و فرهنگی مسجد وهیئت های مذهبی شهرستان سمنان به جهت برگزاری جشن های نیمه شعبان تقدیر شد.