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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

ووشوکاران زنجان با 10 مدال قهرمان جام پارس شدند

ووشوکاران زنجان با 10 مدال قهرمان جام پارس شدند

چهارمین دوره رقابت‌های ووشوی بین المللی جام پارس با قهرمانی تیم زنجان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 18 تیم داخلی و خارجی از روز شنبه در زنجان آغاز شد که در نهایت با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. تیم منتخب ووشوی کشورمان که با نام زنجان در این مسابقات شرکت کرده بود با کسب 9 مدال طلا، سه نقره و دو برنز به عنوان قهرمانی چهارمین دوره تورنمنت بین المللی ووشوی جام پارس دست یافت.

در رده بندی تیمی بعد از زنجان، تیم ملی ووشوی چین با کسب مدال پنج مدال طلا، سه نقره و دو برنز در جایگاه دوم ایستاد و نفت تهران با دستیابی به سه مدال طلا، چهار نقره و چهار برنز در رده سوم تیمی قرار گرفت.

16 تیم از کشورهای چین، روسیه، ویتنام، اوکراین، فرانسه، ایتالیا، برزیل، تونس، هند، ترکیه، گرجستان، اردن، لبنان، عراق، ارمنستان، افغانستان، کویت و سوریه و دو تیم منتخب زنجان و نفت تهران در این دوره از رقابت‌ها به مدت دو روز در زنجان به مصاف هم رفتند.

کد مطلب 1650883

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