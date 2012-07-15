سازمان تبلیغات اسلامی مهم ترین دستگاه در نشر فرهنگ قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خادمی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید تبلیغات اسلامی پلدختر از سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از دستگاههای تاثیرگذار در راستای ترویج فرهنگ ناب محمدی نام برد و گفت: اداره تبلیغات اسلامی در راستای ترغیب جوانان به آموزه های دینی نقش اساسی را بر عهده دارد و برای ترویج احکام دینی تلاش می کند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی متولی برنامه های تبلیغی و مذهبی است، گفت: این مجموعه مهمترین بخشی است که در زمینه نشر فرهنگ دینی و قرآنی فعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان تصریح کرد: امروز دشمن با تهاجم فرهنگی در پی مقابله با ایران اسلامی برآمده که نقش تبلیغات اسلامی در خنثی‌سازی این هجمه و بصیرت‌افزایی در جامعه قابل توجه است.

حجت الاسلام خادمی گفت: ارتباط و تعامل سازنده با امام جمعه، هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و پیشرفت و تأثیرگذاری بیشتر این فعالیتها لازم و ضروری است.

وی در ادامه سخنان خود بر برنامه ریزی و تعامل در انجام امور فرهنگی و عدم موازی کاری در انجام این امور تاکید کرد و افزود: اکنون که ناتوی فرهنگی دشمن شکل گرفته، لازم است متولیان و دستگاههای فرهنگی با برنامه ریزی و هماهنگی کامل به مبارزه با آن بپردازند.