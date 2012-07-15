به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در این دیدار گفت: نظام مالیاتی نباید در تضاد با امنیت اقتصادی باشد ونبود عدالت مالیاتی ، فرار مالیاتی را در پی خواهد داشت.

"حجت الاسلام علی توکلی" افزود: عدالت در حوزه مالیات در دو محور قانونگذاری و اجرا ودریافت قابل حاکمیت است.

وی با اشاره به بررسی تمام جوانب امور در زمان تصویب قوانین مالیاتی توسط قانونگذار بیان داشت: امروز باید بیشتر توجه ونظارت خود را در حوزه اجرا ودریافت متمرکز نماییم ولازمه این تمرکز نظارت بر عملکرد وتشخیص ممیزان وهیأت های حل اختلاف مالیاتی است.

این مقام قضائی ادامه دارد: به همین جهت ممیزان واعضا هیأتها باید افرادی با تقوا، ریز بین، توانمند و صالح باشند تاکمتر دچار خطا و اشتباه شوند.

رئیس کل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چون هر نوع سرمایه گذاری نیازمند فضا وبستر امن می باشد باید به نحوی برنامه ریزی کرد که نظام مالیاتی در تضاد با امنیت اقتصادی نباشد.

کمبود نیرو در سازمان مالیات کرمان

حجت الاسلام توکلی برنامه ریزی در جهت تغییر واصلاح باورهای عامه جامعه نسبت به امور مالیاتی را خواستار شد وخطاب به مدیران سازمان مالیاتی اظهارداشت: مدیران ومسئولان امور مالیاتی باید باورهای مردم را در پرداخت مالیات اصلاح نمایند به گونه ای که مردم خود را در رشد و توسعه کشور با پرداخت مالیات سهیم بدانند.

در این جلسه مدیر کل سازمان مالیاتی استان کرمان با ارائه گزارش از اصلاح نظام مالیاتی کشور اعلام کرد: در آینده با مکانیزه شدن تمام مراحل دریافت وپرداخت مالیات ها شاهد شفافیت در عملکرد ها خواهیم بود.

"محمد علی حقیقی" افزود: سازمان مالیاتی با کمبود نیروی انسانی روبروست وبا تراکم کار ، فشار زیادی بر روی پرسنل این اداره است.

اتقان آراء صادره در دادگستری کل استان کرمان



معاون قضایی دادگستری استان کرمان: تنها 3درصد از دادنامه های محاکم بدوی در مرحله تجدید نظر خواهی نقض می شود که این نشان از اتقان آرائ صادره در دادگستری استان کرمان دارد.



"محمد صادق شجاعی " افزود: در سال گذشته تنها 16 درصد از احکام دادگاههای بدوی مورد تجدید نظر قرار گرفتند که از این تعداد 11درصد از آن منجر به تایید دادنامه دادگاه بدوی شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت : تنها 2درصد دادنامه های محاکم بدوی اصلاح و 3 درصد نقض می شوند که این از اتقان آراء صادره در دادگستری استان کرمان دارد.



غفلت دستگاه های اجرایی از وظایف خود، جرایم بسیاری را به دنبال دارد



عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: بسیاری از دستگاه های دولتی به موجب مقررات جاری کشور دارای وظایف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم می شود.



"بهنام سعیدی" افزود: شهرداری ها، جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، اداره تربیت بدنی و سایر دستگاه ها از جمله دستگاه هایی هستند که با شهروندان به صورت مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب از سوی آنها موجب بروزمشکلاتی در جامعه می شود.

فرماندار کرمان، اظهارداشت: حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین از وظایف شهرداری ها است و اگر شهرداری ها در انجام وظایف محوله خود کوتاهی کنند نتایج ملموسی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در زمان حاضر به علت گستردگی شهرها، افزایش جمعیت و بروز پدیده حاشیه نشینی هرگونه اهمال در انجام وظایف محوله شهرداری ها، علاوه بر آشفتگی چهره شهر، نتایج غیر قابل جبران از جمله وقوع جرایم را به دنبال دارد و برنامه ریزی مناسب و مبتنی بر اصول عملی می تواند از این وقایع پیشگیری کند.

سعیدی در ادامه به نقش جهاد کشاورزی اشاره و بیان کرد:‌تمایل خانواده ها به ساخت و ساز ویلاهای تفریحی به ویژه در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوا و تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلا از یک سو و گسترش شهرها و ساخت آپارتمان ها در مناطق و حواشی سرسبز شهرها که عموما از مناطق کشاورزی و باغی هستند، از سوی دیگر، زنگ خطری در بخش کشاورزی می باشد.

وی عنوان کرد: در صورتی که جهاد کشاورزی قانون حفظ اراضی باغات و کشاورزی را به درستی اجرا کند می تواند به منظور پیشگیری از جرم تغییر کاربری علاوه بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سطح روستاها و حاشیه شهرها از وقوع جرایم مرتبط نیز جلوگیری کند.

فرماندار کرمان یادآور شد: اداره منابع طبیعی نیز با نظارت مستمر و آگاه سازی درباره بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع و اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی و همچنین جلوگیری از تصرف اراضی ملی، تصرف جنگل ها و مراتع، استفاده نامطلوب از جنگل، مرتع و بیابان و ساماندهی معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها نقش موثری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این بخش دارد.



کشف 9 کیلو گرم مرفین از 3 قاچاقچی توسط پلیس سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان استان کرمان از کشف 9 کیلو گرم مرفین و دستگیری 3 قاچاقچی طی عملیاتی در این شهرستان خبر داد.



سرهنگ "محمد سعیدی" با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال یک محموله مرفین از شرق کشور به سمت استان های مرکزی مطلع شدند.



وی افزود: پلیس پس از کنترل مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان، موفق شدند در محور سیرجان – شیراز دو دستگاه سواری تاکسی سمند و 405 را متوقف کند.



فرمانده انتظامی سیرجان خاطر نشان کرد: در بازرسی از این دو خودرو بیش از 9 کیلو گرم مرفین جاسازی شده در تاکسی سمند کشف و 3 قاچاقچی را دستگیر و به همراه محموله کشف شده تحویل دستگاه قضایی شدند.

