راه اندازی تورهای گردشگری استانی ویژه ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر جهانیان در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که عصر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، اظهار داشت: روز شنبه سامانه صدور مجوز بند "ب" در موزه ملی ایران با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی می شود. از طریق این سامانه به بخش خصوصی و استانها برای صدور مجوز، تفویض اختیار داده می شود.

وی به برگزاری تور آشنا سازی و جاذبه های گردشگری اشاره کرد و گفت: تاکنون 13 تور آشناسازی با جاذبه های گردشگری ایران متشکل از توراپراتورها، اصحاب رسانه و فعالان حوزه گردشگری کشورهای خارجی برگزار شده است که این تعداد تا آخر سال به 20 تور آشناسازی خواهد رسید.

جهانیان به رونمایی از شبکه گردشگری در عید فطر اشاره کرد و گفت: دفاتر خدمات مسافرتی پکیج هایی از توانمندیها، امکانات و تشکیلاتی که می توانند در بازارهای هدف و نمایشگاههای گردشگری ارائه دهند را برای معرفی آماده کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: ستاد ویژه ای را برای جذب گردشگران و تعیین سهم هر استان از تعداد گردشگران ورودی تشکیل داده ایم. به عنوان مثال سهم استان فارس از 7 و نیم میلیون گردشگر خارجی ورودی به ایران در سال 91، 560 هزار نفر خواهد بود. استاندار فارس نیز در جلسه ای گفته است که آمادگی پذیرایی از مهمانان بیشتری را داریم. به همین منظور اعتبارات خود را در این بخش به 4 برابر می رسانیم.

وی افزود: کمیته گردشگری جاده ابریشم در استان خراسان رضوی با محوریت 27 کشور مرتبط و کمیته گردشگری حوزه دریای خزر را در استان گیلان با محوریت 5 کشور حاشیه دریای خزر و کمیته گردشگری راه ادویه را با 6 کشور حوزه مربوطه در هفته گذشته تشکیل داده ایم.