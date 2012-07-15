پرداختن به خط اسلامی و فارسی حفظ ستون فرهنگ این سرزمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در مراسم یاد روز استاد احمد نی ریزی افزود: هنر اسلامی در شرق متجلی شده و می بینیم که مرحوم میرزا احمد نی ریزی خط نسخ را به کمال رسانده است.

وی ادامه داد: در خطوط سایر ملل خط شکسته و نستعلیق نمی بینیم و این نوع خط یک نقاشی و هنر محسوب می شود اما وقتی کلام خدا را می نویسد مقدس می شود و تجلی بخش هنر اسلامی می شود که در ایران اسلامی، بخش اصلی و مهم آن صورت می گیرد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: اگر در گذشته بعضی ممالک اسلامی خط خود را کنار گذاشته اند تا مثل اروپائیان به عرصه های شرقی دست یابند و متمدن شوند ولی هویت خود را از دست داده اند و آنچه را که می خواستند به دست نیاورده اند و تنها کشوری که به دلیل ایستادگی مردمش در مقابل وسوسه های تغییر خط از خط زیبا و پرمعنی و منشاء قرآنی کوتاه نیامده ، ایران اسلامی است که از هویت خود دفاع کرده و در حفظ هویت دینی کوشش و تلاش و پایمردی نموده است.

ولایتی ادامه داد: استناد منابع تاریخی مطالب ارزشمندی درارتباط با اهمیت خط و خوشنویسی و تاثیر این هنر در اعتلای فرهنگ و جایگاه استان فارس و نیز تاثیر سبک استاداحمدنی ریزی در شکوفایی هنراسلامی بیان می کند

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری می فرمایند "که اگر ما بخواهیم در خصوص استان فارس ((فارس نامه)) بنویسیم باید خیلی کار بکنیم، زیرا تمام مردمی که در اطراف ما زندگی می کرده اند در طول تاریخ، ایران را با نام فارس می شناخته اند".

ولایتی تصریح کرد: هر نقطه از این سرزمین در قبل و بعد از اسلام و به ویژه پس از اسلام به برکت اسلام نقش اساسی در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی داشته است.

وی افزود: زمانی امیرالمؤمنین علی «ع» در کوفه مأموری را برای تدریس صرف و نحو عرب در بصره گذاشتند و شاگردان مختلفی از این میان مانند سیبویه به عنوان برجسته ترین آنها در فارس رشد کرد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری تاکید کرد: اگر ما ارکان خمسه زبان و شعر فارسی را در نظر بگیریم، "حکیم ابوالقاسم فردوسی"، "مولانا جلال الدین بلخی"، "خواجه شمس الدین محمد حافظ"، "شیخ مصلح الدین سعدی" و "نظامی گنجوی"، همگی براستی که سهم فارس هستند.

ولایتی ادامه داد: در ایران بیشتر از همه جا ، دوره ای داریم که حوزه فلسفی در فارس متمرکز بوده و دارای ارکان اربعه ای است و با نام فلاسفه ای چون "علامه دوانی" و "علامه خویی"، "غیاث الدین" و "صدرالدین دشتکی" دارای مکتب بوده است.

وی افزود: در حوزه عرفان، "منصور حلاج" که قله عرفان و قله ادبیات فارسی محسوب می شود، همچون حافظ ، "شیخ مصلح الدین سعدی"، نقش اساسی در تکامل عرفان اسلامی داشته اند و در حوزه ریاضی و نجوم، نیز "فضل ابن حاتم نی ریزی" را داریم که به او استناد می شود و آثاری نیز از او ترجمه شده و در همین راستا ، "کمال الدین فارسی" نیز یکی از ریاضی دانان است که در نی ریز اقامت داشته است.