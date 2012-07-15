65 میلیارد تومان به پارکهای علم و فناوری کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد قاسمی ظهر یکشنبه در نشستی با مخترعان و نخبگان استان یزد اظهار داشت: توسعه فناوری و تجاری سازی یک فرآینده پیچیده است که این فرآیند نیازمند توسعه و گستره علمی، فضای تکنولو‍ژی و فناوری و فضای کسب و کار است که با داشتن این زیرساختها می ‌توان از خلاقیت علمی نخبگان بهره‌مند شد.

وی راه‌ اندازی مراکز رشد کسب و کار شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری و صندوق سرمایه‌ گذاری را برای تسریع در تجاری سازی ضروری دانست و افزود: در زمینه رشد اختراعات و نخبه پروری، کشور جایگاه مطلوبی در منطقه دارد اما نیازمند برنامه‌ های اساسی مسئولان نیز هستیم.

قاسمی تاکید کرد: بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری باید با یک برنامه‌ریزی مشترک در زمینه تجاری سازی همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه در کشور بیش از 400 اختراع به سمت صنعت و تولید کشور در حال بهره‌گیری است، تاکید کرد: حوزه تجاری سازی معاونت علمی و فناوری در زمینه به کارگیری دانش در صنعت برنامه‌های مطلوبی را اجرا خواهد کرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: استان یزد به لحاظ تجاری سازی اختراعات در کشور جایگاه مطلوبی دارد اما با توجه به متولی بودن دولت در امر تجاری سازی، مشکلاتی در این مسیر پیش می‌آید.

حبیب زارع افزود: نخبگان یزدی تاکنون در زمینه فولاد، نساجی، کاشی و سرامیک همکاری خوبی با بخش صنعت داشته‌اند.

وی عنوان کرد: با تعامل سرمایه‌گذار، صنعتگر و مخترع، ستادها و کانون‌هایی در ارتباط با دانشگاه و صنعت در امر تجاری سازی ایجاد شده است.