قاضی عسگر:حضرت زهرا (س) بایستی الگوی شما سفیران فرهنگی مکتب اهل بیت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار پس از قرائت قران ، فیلمی از عملکرد و اهداف مدرسه علمیه المهدیه از ابتدا تاکنون به نمایش گذاشته شد و سپس خانم بشری حسینی مدیر این مرکز گزارشی از فعالیت های این مهدیه ارایه داد.

پس ازخوشآمد گویی حجت الاسلام خالق پور نماینده جامعه المصطفی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت سخنرانی کرد وگفت : خدا را شاکرم که در جمع شما خواهران بزرگوار حضور یافتم .خداوند تبارک و تعالی شما را به امر هدایت انتخاب کرده و نور ایمان را به قلب شما تابانده است و ضرورت دارد که در این مسیر با جدیت بیشتر تلاش نمائید.

قاضی عسگر درخصوص نگاه اسلام به شخصیت زن گفت : نگاه اسلام به زن و شخصیت زن یک نگاه کاملا ممتازی است و شما می توانید در مقابل غربی ها و دیگرمکاتب این ادعا را نمائید که خداوند بزرگترین امتیاز را برای زن قائل شده است چرا که در قران هیچ برتری نسبت به مرد بر زن و یا بصورت متقابل وجود ندارد بلکه هر دو را یک موجود نیازمند به یکدیگر می داند و در اغلب آیات وقتی ویژگی های مرد را بر می شمارد ویژگی های زنان را نیز عنوان می کند .

وی گفت : اسلام می خواهد زن به کمال برسد و نمونه آن زنان در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند که در همه زمینه های علمی– دینی و مذهبی به درجات عالی رسیده اند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پایان شاگردان مکتب اهل بیت(ع) را به ترغیب علم و دانش همراه با تذهیب نفس فراخواندند و تاکید کرد که سیده نساء عالم حضرت زهرا (س) می بایست الگوی شما سفیران فرهنگی مکتب اهل بیت(ع) قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و هیأت همراه ایشان آقای باقری معاون بین الملل حوزه و همچنین دکتر دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای شرکت در سمینار حج در بانکوک پایتخت تایلند بسر می برند.

