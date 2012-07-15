اجرای طرح قبله یابی توسط آکادمی فیزیک و نجوم هرمزگان/رصد مقارنه ماه و مشتری

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پروژه های نجوم اسلامی، تحت عنوان قبله یابی ظهر یکشنبه توسط آکادمی فیزیک ونجوم استان هرمزگان اجرا شد.

محمدامین پاسلارزاده دبیر آکادمی فیزیک و نجوم هرمزگان در این خصوص به خبرنگاران گفت: تعیین دقیق مکان قبله در هر نقطه از جهان با توجه به قراردادهایی که وجود دارد و همچنین انحنای سطح زمین مستلزم محاسبات پیچیده است.

وی ادامه داد: در کشورمان جهت کعبه و شهر مکه مایل به جنوب غرب است و هرچه به سمت جنوب پیش می رویم به سمت غرب و هر چه به سمت شمال غربی پیش می رویم به سمت جنوب منحرف می شود.

دبیر آکادمی فیزیک و نجوم هرمزگان با بیان اینکه در ظهر روزهای هفت خرداد و 25 تیر ماه هر سال خورشید در بالاترین نقطه ی خود در آسمان بر فراز شهر مکه قرار می گیرد، تصریح کرد: خانه کعبه در این زمان بدون سایه است و با احتساب زمان ظهر مکه و مطابقت آن با ساعت رسمی کشور که برای 25 تیر ماه ساعت 13:57 است و با نصب یک شاخص می توان جهت دقیق قبله را مشخص کرد به گونه ای که جهت قبله واقعی خلاف امتداد سایه ایجاد شده خواهد بود.

پاسلارزاده همچنین در ادامه از رصد پدیده نجومی مقارنه ماه و مشتری در هرمزگان خبر داد و گفت: یکی از پدیده های شاخص نجومی سال 91 بی تردید مقارنه ماه و مشتری است و این مقارنه زمانی رخ خواهد داد که اجرام آسمانی، از دید ناظر زمینی در نزدیک ترین حالت به هم قرار گیرند.

وی افزود: اعضای آکادمی فیزیک و نجوم استان هرمزگان در بامداد 25 تیر ماه 91 این پدیده نجومی را با استفاده از تلسکوپ وابزار اپتیکی رصد کردند.

دبیر آکادمی فیزیک و نجوم هرمزگان اظهار داشت: این مقارنه در ساعت 3:30 بامداد در بندرعباس، به گونه ای که مشتری از کنار سمت روشن ماه (درخشندگی ماه 13 درصد) گذشت، رصد شد.