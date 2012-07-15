افزایش سه ‌برابری اعتبارات بخش درمان تامین اجتماعی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر،‌ ابراهیم پورحکیمی عصر یکشنبه در نشست با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتستان اظهار داشت: توسعه بهداشتی و بهبود وضعیت بهداشتی یکی از مهمترین نیازهای جوامع انسانی است که سازمان تامین اجتماعی اقدامات بسیار خوبی را در این راستا انجام داده است.

وی به تلاش مسئولان بهداشتی برای تامین سلامت جامعه اشاره کرد و ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی تلاش دارد با بهبود شاخصه‌های بهداشتی شرایط را برای بهبود وضعیت سلامت در جامعه ایجاد کند.

مدیر درمان اداره‌ کل تامین اجتماعی استان بوشهر اضافه کرد: یکی از مهمترین اهدافی که ما در تامین اجتماعی همواره به دنبال دست‌یابی به ان هستیم، بهبود و کیفیت‌بخشی به بخش درمان اسن که به دستاوردهای خوبی نیز در این راستا دست یافته ایم و توانسته ایم رضایت افراد تحت پوشش را بدست بیاوریم.

وی به افزایش چشمگیر اعتبارات و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: اعتبارات و هزینه‌های بخش درمان اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر در سال‌های اخیر سه برابر شده است.

حکیمی پور به بیان هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان این سازمان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از 560 میلیارد ریال طی سال گذشته برای هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان بوشهر صرف شده که در سال جاری شاهد افزایش این میزان خواهیم بود.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان دشتستان نیز در این نشست بر لزوم توسعه خدمات بهداشتی و درمانی دشتستان تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی در سال‌های اخیر در این زمینه صورت گرفته است.

زهرا نویدی‌پور با اشاره به تلاش بیمارستان تامین اجتماعی برازجان برای ارائه خدمات مطلوب به افراد تحت پوشش ادامه داد: طرح ویزیت رایگان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در شهرستان دشتستان با استفاده از چهار پزشک عمومی، متخصص زنان و زایمان و اطفال اجرا می‌شود.