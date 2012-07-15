ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم پینگ پنگ نونهالان خراسان شمالی به همراه 3 بازیکن برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی کشور عصر یکشنبه عازم خراسان جنوبی شد.

وی افزود: اعضای تیم استان را در این رقابت‌ها مهدی غدیری، محمد مکبر و مهرشاد طبسی به مربیگری و سرپرستی مهدی علیپور تشکیل داده‌اند.

نکویی اظهار داشت: مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نونهالان با حضورورزشکارانی از سراسر کشور از دوشنبه هفته جاری، 26 تیر ماه به میزبانی بیرجند و در محل سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شرکت گاز آغاز می‌شود و تا 29 تیر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این مسابقات در سه بخش انفرادی، دونفره و تیمی برگزار می‌شود، افزود: مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در 4 یا 8 گروه به صورت دوره‌ای و مرحله نهایی نیز به صورت جدول تصاعدی برگزار خواهد شد.

