۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۱

99 درصدی های آمریکا نامزد ریاست جمهوری معرفی کردند

"جیل استین" به عنوان نامزد سبزهای آمریکا قصد دارد رقابت سنتی بین دو حزب بزرگ این کشور در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با اعلام نامزد جدید حزب سبزهای آمریکا، "جیل استین" پزشک اطفال به عرصه رقابت با "باراک اوباما" دموکرات و "میت رامنی" جمهوریخواه وارد شد.

بر این اساس استین 62 ساله با کسب 193 رای در مجمع حزبی سبزها به عنوان نامزد نهایی آنان در انتخابات ریاست جمهوری 2012 این کشور معرفی شد.
 
استین پس از پیروزی خود در رای گیری حزبی در هتلی در شهر بالتیمور ایالت مریلند خطاب به هم حزبی های خود گفت: ما 99 درصد هستیم و کشورمان را پس خواهیم گرفت.
 
 
وی در ادامه با اشاره به عملکرد انتقادبرانگیز احزاب دموکرات و جمهوریخواه افزود: ما حزب جدیدی می خواهیم که با پول به دست نیامده و افراد مناسبی را بر سر کار می آورد. به گفته وی، حزب سبزها تنها حزبی است که با پول شرکتهای بزرگ خریداری نشده است.
 
هر چند تحلیلگران، رای سبزها را در انتخابات ریاست جمهوری چندان تاثیرگذار نمی دانند، اما حضور آنان در انتخابات دو دور پیش ریاست جمهوری بسیار تعیین کننده بود.
 
گفتنی است در انتخابات سال 2000 "رالف ندر" نامزد سبزها با اختصاص دادن 2.7 آرا به خود، رقابت بین "جرج دبلیو. بوش" جمهوریخواه و "ال گور" دموکرات را به نفع بوش تغییر داده و باعث پیروزی وی شد.
