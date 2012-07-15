مسابقه ویلچررانی معلولان در کوهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که ظهر یکشنبه برگزار شد معلولان تحت پوشش بهزیستی شهرستان کوهدشت مسافت دو کیلومتری میدان امام حسین(ع) تا میدان توحید را با یکدیگر مسابقه دادند.

در پایان این رقابت به سه نفر برتر این رقابت جوایز نقدی اهدا شد. احمد مهری گله دار، حسین بگ شهبازی و محمد عابدینی رتبه های نخست تا سوم این مسابقه را به خود اختصاص دادند.

بنابر این گزارش همچنین امروز به مناسبت هفته بهزیستی یک دوره مسابقه دو 400 متر نیز بین ناشنوایان مددجوی بهزیستی برگزار شد.

دراین رقابت که در پیست زمین فوتبال مجموعه ورزشی آزادی کوهدشت برگزار شد هادی محمدی، مجتبی اولادقباد و مراد رضایی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان این این مسابقه نیز به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا شد.