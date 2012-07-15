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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۷

نماینده مردم اراک

شکایت خود را علیه آلودگی نیروگاه شازند پس نگرفتم

شکایت خود را علیه آلودگی نیروگاه شازند پس نگرفتم

اراک – خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان گفت: عیلرغم قول وزیر نیرو برای حل مشکل آلودگی نیروگاه شازند شکایت خود را علیه آلودگی نیروگاه شازند پس نگرفتم.

محمد حسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک  با بیان اینکه این شکایت تا حل کامل این آلودگی به قوت خود باقی است افزود: این شکایت به دادستان تهران و اراک تحویل شده است تا رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه آقای نامجو وزیر نیرو نسبت به قطع سوخت مازوت و استفاده از گاز ظرف دوماه آینده قول داده است تصریح کرد: در سفر ایشان به شهر اراک سه پیشنهاد کم کردن ظرفیت برق نیروگاه، گازسوز کردن آن و از مدار خارج کردن نیروگاه داده شد.

آصفری اضافه کرد: نیروگاه شازند از سوخت مازوت استفاده می کند و استفاده از این سوخت هوای شهر اراک را به حالت اظطرار در می آورد که سلامت مردم را به خطر می اندازد.
 

کد مطلب 1650899

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