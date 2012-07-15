برخی از گردشگران جاده های ایران را ناایمن تصور می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیاری در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که عصر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد اظهار داشت: تصادفات به خصوص کشته های این تصادفات چند سالی است که جزء دغدغه های دولتمردان شده است.

وی گفت: در سال 1380 که تعداد خودروها بیش از 4 میلیون دستگاه بود بیش از 19 هزار نفر به دلیل تصادف در جاده های ایران کشته شدند. در سال 1381 بیش از 21 هزار و 873 نفر، در سال 82 بیش از 25 هزار نفر، در سال 83 بیش از 26 هزار نفر و در سال 84 بیش از 27 هزار نفر در جاده ها جان خود را از دست دادند اما از سال 85 به بعد میزان کشته ها در تصادفات جاده ای کاهش پیدا کرد.

معاون عملیات پلیس راه ناجا ادامه داد: در پایان دهه 80 بیش از 15 میلیون خودرو و نزدیک به 7 میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که اگر افزایش سه برابری خودرو را در نظر بگیریم می بایست طبق پیش بینی بالغ بر 50 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شدند اما روند رو به کاهش این تصادفات منجر به این شده است که در سال 90 بیش از 20 هزار نفر کشته شوند هر چند که برای کشور ایران با تاریخ و تمدن غنی بسیار ناپسند است که چنین آماری از تصادفات جاده ای داشته باشد اما همین میزان، افزایش ایمنی ترددها را نشان می دهد.

اسفندیاری گفت: اکنون با اعلام سازمان بهداشت جهانی در میزان تصادفات جاده ای به یک رقم میانگین در دنیا رسیده ایم.

وی با بیان اینکه 95 درصد از حمل و نقل در کشور زمینی انجام می شود گفت: 11 هزار کیلومتر ریل جاده ای به 13 هزار کیلومتر افزایش پیدا کرده است که این موضوع در بحث جذب گردشگر بی تاثیر نخواهد بود.