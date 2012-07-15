به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 و با حضور بیش از 400 تماشاگر درکمپ اختصاصی تیم استقلال آغاز شد. در تمرین امروز آبی پوشان، خسرو حیدری که روز گذشته با اجازه از سرمربی استقلال در تمرینات غیبت داشت، با سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

مجتبی جباری که به تازگی با استقلال قرار منعقد کرده اما در تمرینات و دوره بدنسازی این تیم شرکت نکرده بود، بنا به تشخیص حاج قاسم، مربی بدنساز استقلال به طور انفرادی به تمرینات بدنسازی پرداخت. وی از ابتدا تا انتهای تمرین تنها دور زمین دوید.

منصور پورحیدری، مدیر فنی تیم فوتبال استقلال همراه به شاهرخ بیانی و رضا رجبی مشاوران فنی امیر قلعه نویی تمرین را زیر نظر داشتند.

هوادران استقلال پس از شنیدن خبر توافق داخلی استقلال با جواد نکونام و اینکه گفته می‎شد وی همراه با یکی از مسئولان باشگاه استقلال در تمرین این تیم حاضر خواهد شد، منتظر این بازیکن بودند اما این انتظار بیهوده بود. نکونام که گفته می‎شود شب گذشته مسیر طولانی را طی کرده بود تا وارد تهران شود، هواداران را در انتظار نگاه داشت و به تمرین نیامد. البته گفته می‎شود وی فردا در تمرینات استقلال حاضر خواهد شد.

در آغاز تمرینات امروز تیم استقلال، امیر قلعه نویی 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست با توجه به نزدیک شدن به آغاز رقابت‎های لیگ برتر تمرینات را با دقت و جدیت بیشتری دنبال کرده و از زدن تکل‏‎های خشن بپرهیزند تا دچار آسیب دیدگی نشوند.

پس از صحبت‏‎های قلعه نویی در اولین بخش تمرین، بازیکنان دور زمین دویدند و با انجام حرکات کششی بدن‌های خود را گرم کردند. سپس زیر نظر امیرقلعه نویی و مجید صالح یک فوتبال تاکتیکی را مرور کردند.

پس از این تمرین که حدود بیست دقیقه ادامه داشت بازیکنان مجددا زیر نظر مربی بدنساز حدود 10 دقیقه به کارهای سرعتی و کششی پرداختند که در این بخش تمرین جانواریو و برهانی به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفتند.

در بخش دیگر تمرینات تیم استقلال، مجددا بازیکنان زیر نظر امیرقلعه نویی به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و صالح، دستیار وی در مواقع لازم تمرین را قطع کرده و نکات فنی را به آنها گوشزد می‌کرد.

پس از این تمرین بازیکنان به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند. هر بار بازیکنان استقلال در ضربات ایستگاهی گلی را وارد دروازه می‌کردند، هواداران به شدت آنها را تشویق می کردند. میلاد میداوی و آرش برهانی بیشترین سهم در این تشویقات را داشتند.

به مناسبت روز بهزیستی قرار شد اعضای کادر فنی استقلال همراه با چند نفر از پیشکسوتان این تیم ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در سالن شهید مقدم شهرری دیداری را مقابل تیم فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس جهت کمک به کودکان بهزیستی انجام دهند.