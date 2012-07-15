به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه فدراسیون فوتبال در نامه علی کفاشیان به باشگاه‌های لیگ برتری اعلام کرد، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همواره به پاسداشت ارزش‌ها و شعائر دینی تاکید ورزیده و در این برهه هم ارشادات حضرات آیات عظام و مراجع محترم تقلید را به عنوان راهنمایی راهگشا سرلوحه برنامه‌ها قرار داده است، سایت باشگاه پرسپولیس اقدام به انتشار بیانیه‌ای کرد.

باشگاه پرسپولیس با ابراز تاسف از طرح پاره­ای مسائل انحرافی از سوی بعضی رسانه‌ها و همچنین شخصیت‌ها در این بیانیه آورده است: این روزها از سوی برخی افراد مطرح می‌شود که هدف باشگاه از اعلام نظر در مورد حفظ شئون ماه مبارک رمضان، خریدن زمان برای آماده‌سازی بیشتر تیم است. متاسفانه بعضی عزیزان بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و دینی به بررسی موضوع پرداخته‌اند.

در پاسخ این افراد، باید گفت: باشگاه پرسپولیس چگونه به دنبال خریدن زمان است که در عمل با سفر به آبادان و انجام اولین بازی، رقابت­های لیگ برتر را آغاز می­کند و از سوی دیگر نیز، اگر چنین هدفی وجود داشت، باشگاه از ابتدا آن را دنبال می‌کرد.

در بیانیه باشگاه پرسپولیس خاطر نشان شده است: اظهارنظر مدیرعامل باشگاه در مورد تعطیلی لیگ در ماه مبارک رمضان پس از آن ابراز شد که مشاهده شد بدون انجام بررسی­های لازم جام حذفی که می‌توانست باعث ایجاد رقابت، مشارکت و فرصت حضور تیم‌های دسته یکی باشد پس از سال­ها برگزاری مداوم، تعطیل شد، حال چگونه است که به احترام ماه مبارک رمضان، رقابت‌های لیگ برتر با یک ماه تاخیر برگزار نمی‌شود. سئوال این است که چرا آن می‌شود و این نمی‌شود؟

"باشگاه پرسپولیس اگر به دنبال خرید زمان بود، اصلا بازی‌ها را آغاز نمی­کرد"، در بیانیه ضمن طرح این موضوع خاطر نشان شده است: با توجه به برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ 36 بازی در ایام مبارک برگزار می‌شود. این گونه توجیه می‌شود که انجام بازی ها در شب مانع از روزه خواری است اما تکلیف تیم‌هایی که به خانه حریفان می‌روند چه می‌شود؟ آنها که از نظر شرعی نمی‌توانند روزه بگیرند.

بازیکن تیمی که برای انجام یک مسابقه از شهرش خارج می‌شود بین دو تا سه روز نمی‌تواند روزه بگیرند. تیم‌ها باید روز قبل از مسابقه راهی شهر مقصد شوند. روز دوم بازی انجام می‌شود و با توجه به برگزاری دیر هنگام بازی‌ها، تیم‌ها روز سوم هم در سفر خواهند بود. وادار کردن بازیکنان به مواجهه با این شرایط نوعی بی توجهی به این ماه مبارک است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: به هر تقدیر باشگاه پرسپولیس در صورتی که مراجع محترم نظر به برگزاری مسابقات در ماه مبارک رمضان نداشته باشند، به هیچ عنوان در این ماه عزیز بازی­های خود را برگزار نخواهد کرد، اما در صورت اجازه و موافقت مراجع عالیقدر و یا احراز صحت مطالب اعلام شده از سوی مقام‌های فدراسیون مبنی بر دریافت اجازه علما، در مسابقات لیگ شرکت می‌کند. در غیر این صورت باشگاه بر مواضع خود مبنی بر عدم حضور در بازی‌ها اصرار دارد.