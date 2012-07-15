محمدحسین شجاع فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در تلاش برای شناخت استعدادهای این رشته ورزشی، وزنه برداران رده سنی نوجوانان این هفته در پیکارهای وزنه برداری قهرمانی استان قم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
جدال وزنه برداران قمی در سالن ورزشی شهید رواقی قم
وی افزود: مسابقات وزنه برداری قهرمانی رده سنی نوجوانان استان در اوزان و دستههای مختلف روز جمعه این هفته 30 تیر ماه در سالن وزنه برداری شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار میشود و از تمام استعدادهای وزنه برداری قم در آن پیکار می کنند.
سرپرست هیئت وزنه برداری استان قم در ادامه با اشاره به حضور چهار وزنه بردار قمی در مسابقات قهرمانی کشور در شهر سنندج، اظهار داشت: حضور در عرصه رقابتهای قهرمانی کشور از جمله اهداف و برنامههای مهم ما در هیئت وزنهبرداری استان قم است و به همین منظور چهار وزنه بردار قمی به پیکارهای رده سنی نوجوانان اعزام شدند.
وی ادامه داد: رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان به میزبانی هیئت وزنهبرداری استان کردستان برگزار میشود و طی آن سه وزنه بردار قمی در دستههای مختلف با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.
اعزام چهار وزنه بردار قمی به پیکارهای نوجوانان کشور
شجاع فر در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد وزنهبرداران قمی اعزامی به این دوره از رقابتهای قهرمانی کشور نسبت به دورههای گذشته کمتر است، تصریح کرد: دلیل این امر این است که حضور در رقابت های قهرمانی کشور براساس رکوردگیری انجام شده در بین ورزشکاران این رشته است و آماده ترین ها راهی این رقابت ها می شوند.
وی یاد آور شد: انشاءالله هدف ما این است که کار سازندگی از ردههای سنی پایه در وزنه برداری قم به خوبی صورت بگیرد که البته این مهم نیز به دلایل مختلف بستگی دارد که یکی از آنها نیاز به همکاری جدی و مستمر آموزش و پرورش به عنوان معدن استعداد رشتههای مختلف ورزشی از جمله وزنه برداری است.
سرپرست هیئت وزنه برداری استان قم، عنوان کرد: داشتن بودجه و اعتبار مناسب برای سازندگی در وزنه برداری قم ضروری است که این با توجه به اینکه وزنه برداری یک ورزش درآمدزا نیست، قطعا همچنان یکی از نیازهای ما در هیئت وزنهبرداری استان قم خواهد بود و باید راهکار مناسبی برای آن بیندیشیم.
وزنه برداران قم مستعد درخشش در میادین مختلف هستند
وی یاد آور شد: وزنهبرداری رشتهای است که مربیان استعدادیاب ما برای کشف استعدادهای آن نیاز به تعامل بیشتر آموزش و پرورش دارند و با توجه به نظر مساعد اداره ورزش و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، انشاءالله یکی از برنامه های اصلی خود در این بخش را اجرایی خواهیم کرد.
شجاع فرد بیان داشت: وزنه برداری رشتهای متفاوت با سایر ورزش ها است و خواسته ما از مسئولان این است که به این ورزش نیز به دید ورزشهای پر طرفدار و پر سر و صدا نگاه کنند زیرا انصافا توانمندی و قابلیتهای زیادی در وزنه برداری قم داریم که مستعد درخشش در میادین مختلف هستند.
برای شناخت استعدادهای برتر؛
نوجوانان وزنه بردار در مسابقات قهرمانی قم به رقابت میپردازند
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت وزنه برداری استان قم استان از برگزاری رقابتهای وزنهبرداری نوجوانان در روز جمعه این هفته در قم خبر داد.
محمدحسین شجاع فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در تلاش برای شناخت استعدادهای این رشته ورزشی، وزنه برداران رده سنی نوجوانان این هفته در پیکارهای وزنه برداری قهرمانی استان قم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
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