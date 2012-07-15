114 پناهنده افغانی و عراقی در یزد مهارتهای فنی فرا می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افضلی اظهار داشت: در سال جاری با توجه به توافق های به عمل آمده، دوره های آموزشی در قالب شش حرفه شامل کاربر اینترنت در محیط کار، ICDL، نازک دوز زنانه ، کیف دوز زنانه ، تعمیر برق خودرو درجه دو و خیاط لباس شب و عروس برای 114 نفر از پناهندگان عراقی و افغانی مقیم استان برگزار می شود.

وی مراکز ارائه دهنده این آموزش ها را مرکز آموزش فنی و حرفه ای صدوق، خواهران اردکان، خواهران میبد، مرکز تفت، مرکز آیت الله خامنه ای یزد و خواهران یزد عنوان کرد.

افضلی افزود: آموزش های مهارتی یاد شده برای این پناهندگان فقط به افرادی که دارای مجوز اقامت در ایران هستند، داده می شود.

وی ادامه داد: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی باید نسبت به شناسایی و معرفی متقاضیان به مراکز فنی و حرفه ای و نیز ارائه گواهینامه مهارت آنها پس از قبولی در آزمون های سنجش مهارت اقدام کند.

برخورد با آموزشگاه های فنی و حرفه ای غیرمجاز در ایام تابستان

با توجه به فرا رسیدن ایام تابستان و افزایش اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان و همچنین افزایش فعالیت آموزشگاه های فنی و حرفه ای غیرمجاز، نشستی با رویکرد شناساندن آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد برگزار شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان یزد در این نشست بر تبلیغات روزنامه ای برای معرفی آموزش های مهارتی و شکوفایی آن تأکید کرد و افزود: با توجه به پیشروی آموزشگاه های غیرمجاز، باید روندی اصولی برای شناساندن مراکز و آموزشگاه های آزاد مجاز به مردم در پیش گرفته شود.

رئیس اداره امور مؤسسات کارآموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز به لطمات وارد شده به بدنه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با توسعه آموزشگاه های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: به طور معمول فعالیت آموزشگاه های غیر مجاز که به نام فنی و حرفه ای کار می کنند در ایام تابستان بیشتر بوده و اغلب در قالب شرکت، مؤسسات نیمه دولتی و یا نیمه خصوصی فعالیت می کنند.

محمدرضا سلطانی عنوان کرد: برای حل این معضل باید از یک سو اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در زمینه معرفی آموزشگاه های مجاز و نیز آموزش های فنی و حرفه ای تبلیغات بیشتری کند و از سوی دیگر با آموزشگاه های غیرمجاز برخورد جدی صورت گیرد تا بدون مجوز وارد این عرصه نشده و به نام فنی و حرفه ای به ارائه آموزش نپردازند.

مقاله کارشناس فنی و حرفه ای یزد برتر کشوری شناخته شد

مقاله ارائه شده از سوی کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در نخستین همایش مهارت آموزی و اشتغال در ایران به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

پنج مقاله در نخستین همایش مهارت آموزی و اشتغال در ایران که خرداد ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، پذیرفته شد که یکی از این مقالات به عنوان مقاله برتر شناخته شده و بقیه به صورت پوستر وچکیده در کتاب خلاصه مقالات به چاپ رسید.

مقاله های بررسی شیوه های تحقق یادگیری مادام العمر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، راهنمایی و مشاوره شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ارائه الگویی برای ارزیابی آن و طراحی محیط یادگیری بر اساس الگوی اِشُور به منظور اثربخشی دوره های مهارت آموزی از سوی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سرپرست مرکز علمی -کاربردی فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای استان به صورت مشترک به این همایش ارائه شده است.

شرکت بیش از 290 نفر در دوره های مهارت آموزی ابرکوه

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوه گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 294 نفر در دوره های مهارت آموزی این مرکز شرکت کردند.

عباس حسنی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری 458 هزار و 981 نفر ساعت آموزش در قالب 20 دوره مهارت آموزی به کارآموزان این مرکز ارائه شد.

وی رشته های آموزشی در این مدت را مکانیک، برق، تأسیسات، جوشکاری، فناوری اطلاعات، خیاطی، کشاورزی و هنرهای تزئینی عنوان کرد و افزود: دوره های آموزش فنی و حرفه ای در بخش های ثابت شهری، سیار شهری، روستایی و صنایع برگزار شد.

حسنی افزود: دوره های کشتکار گلخانه های خاکی با شرکت 50 نفر، پرورش ماهی قزل آلا با آب چاه با شرکت 14 نفر و پرورش مرغ بومی با شرکت 15 نفر از دوره های در حال برگزاری در سه ماهه دوم امسال است.

وی همچنین از برگزاری دوره های مهارتی در رشته های طراحی و دوخت، صنایع دستی، هنرهای تزئینی و صنایع غذایی برای خواهران عضو پایگاه های بسیج مستقر در روستاهای شهرستان ابرکوه خبر داد.

برگزاری جشنواره تابستانه مهارت ماندگار در یزد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از برگزاری جشنواره تابستانه مهارت ماندگار ویژه نوجوانان و جوانان استان یزد در ایام تابستان خبر داد.

حبیب الله کارگر گفت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان استان یزد، جشنواره ای با هدف یک مهارت ماندگار هدیه به هر نوجوان و جوان یزدی همرا با تسهیلات و تخفیف ویژه و اهدای جوایز نفیس به مهارت جویان برتر، در تابستان سال جاری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در فصل تابستان سال جاری کلیه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر استان برای افراد متقاضی تخفیف های ویژه ای در شهریه آموزشی کلیه دوره های آن آموزشگاه (تا سقف 30درصد) همچنین تسهیلاتی نظیر اقساطی کردن شهریه را مورد اجرا قرار دهند.

کارگر از برگزاری اختتامیه و قرعه کشی جشنواره در مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: به تعدادی از کارآموزان برتر معرفی شده از سوی آموزشگاه های فعال در این جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره ، جوایزی به قید قرعه اهدا می شود.

صدور 700 گواهینامه مهارت برای قالیبافان و کارگران ساختمانی شهرستان تفت

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت گفت: در سال گذشته 512 گواهینامه مهارت قالیبافی و 190 کارت مهارت برای شرکت کنندگان در آزمون های سنجش مهارت شهرستان تفت صادر شد.

علی شبانی اظهار داشت: از بین قالیبافان 48 نفر به صورت باسوادی و 464 نفر به صورت بی سوادی در آزمون ها شرکت داشتند که برای 48 نفر گواهینامه مهارت و برای بی سوادان تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر شد.

وی شرکت کنندگان در آزمون صنایع ساختمان را 213 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 190 نفر از کارگران ساختمان موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدند.

برگزاری 40 دوره مهارت آموزی از ابتدای سال جاری در میبد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان میبد گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 26 دوره مهارت آموزی ویژه برادران و 14 دوره نیز برای خواهران این شهرستان برگزار شده است.

جمال دهقانی اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های ثابت شهری، سیار شهری، روستا، پادگان، صنایع و واگذاری مراکز در رشته های زیر گروه خدمات، صنعت و کشاورزی ارائه شده است.

وی تعداد شرکت کنندگان در دوره ها را 600 نفر اعلام کرد و افزود: بخش خدمات با شرکت 266 نفر و ارائه 24 هزار و 340 نفر ساعت آموزش بیشترین استقبال را در بین کارآموزان داشته است.

دهقانی تعهد سه ماهه نخست سال جاری در این مرکز را 57 هزار نفر ساعت اعلام کرد و گفت: با توجه به این تعهد در سه ماهه نخست امسال بیش از 71 هزار نفرساعت آموزش فنی و حرفه ای به کارآموزان ارائه شده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای میبد رشته های آموزش داده شده در بخش ثابت شهری را لوازم سرد کننده، لوازم گاز سوز، plc، برق خودرو، اتومکانیک، سرامیک، برق صنعتی، تراشکاری، کارگر درب و پنجره ساز و شبکه اینترنت و رشته های بخش سیار شهری را آموزش پرورش گیاهان آپارتمانی و پرورش قارچ دکمه ای ذکر کرد.

دهقانی ادامه داد: در بخش آموزش در صنایع در سه ماهه نخست سال جاری رشته های امداد و کمک های اولیه، اطفاء حریق، جوشکاری، لعاب ساز کاشی و پخت کاشی و سرامیک آموزش داده شد.