به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح عصر یکشنبه در یادواره شهدای عملیات رمضان، شهدای گمنام و شهدای شبانکاره اظهار داشت: گرامیداشت یاد شهدا میتواند کمک زیادی در شناختن آسیبهای دین و آسیبزدایی از آن کند و درسی که ما از شهدا میآموزیم این است که آنها در راستای حفظ دین قدم در این راه گذاشتند.
وی با اشاره به ارزشهای والای شهدا، اضافه کرد: این شهدا بودند که بعد از 14 قرن، در انقلاب اسلامی ایران برای حفظ دین و دستاوردهای آن، تا پای جان ایستادند و عملاً جاننثاری کردند و امام خود را در میدان کارزار، تحریمها و در عرصههای گوناگون تنها نگذاشتند
امام جمعه برازجان با اشاره برخی ویژگیهای شهدا به ویژه دینداری آنها، ادامه داد: دین و دینداری از نظر شهدا در رأس همه کارها بود و معتقد بودند اگر روزی دین در خطر قرار گیرد باید برای حفظ آن، همه مال و جان را فدا کرد.
وی تصریح کرد: احیا و زنده نگه داشتن اهداف مردان بزرگی که در راستای از بین بردن ظالم و تحقق یافتن حق مظلوم قیام کرده و خونشان را فدای دستورات اسلام کردهاند، میتواند زمینهساز ترویج معروفات و از بین بردن ضدارزشها در جامعه باشد.
حجت السلام مصلح با تاکید بر ضرورت حفظ فرهنگ شهادت در جامعه افزود: زمانی که با هیچ شکلی نمیشود غافلان را بیدار کرد خون شهدا میتواند بیشترین نقش را داشته باشد و بهترین کار در این راستا برگزاری یادواره شهدا و صرف هزینه در این زمینه برای احیا و ترویج اهداف بلند مرتبه شهدا در جامعه با توجه به اهمیت بسیار ویژه آن است.
امام جمعه شبانکاره نیز در این آئین با اشاره به ارزش بالای خون شهدا بر برگزاری چنین یادوارههایی تاکید کرد و اظهار داشت: شهدا حق بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارند و ما باید هموارد ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
حجت الاسلام حمادی اضافه کرد: وظیفهای که ما در قبال خون شهدا بر عهده داریم این است که خود را موظف بدانیم و در صحنه حاضر باشیم و با پیروی از ولایت، زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) باشیم. باید کاری کنیم که شرمنده شهدا نباشیم.
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