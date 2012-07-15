  1. جامعه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۰

فعالیت 2 هزار و 140 آژانس مسافرتی هوایی در کشور

دبیر کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه برای 2 هزار و 140 آژانس مسافرتی هوایی مجوز صادر کرده ایم گفت: نزدیک به 800 متقاضی دریافت مجوز برای تاسیس آژانس هوایی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبری در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که عصر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد اظهار داشت: سیستم صدور مجوزها از ابتدای سال 89 مکانیزه کرده ایم. در سال 90 به صورت آزمون و خطا ادامه داده و در سال 91 دفاتر خدمات مسافرتی هوایی می توانند تمام اطلاعاتشان را به صورت آنلاین روی سیستم بگذارند بنابراین دیگر لازم نیست برای تمدید مجوز و... به صورت حضوری مراجعه کنند.

وی گفت: اگر می خواهیم به اهدافمان در صنعت گردشگری برسیم و از 1200 میلیارد دلاری که درآمد دنیا از صنعت گردشگری بوده 10 درصد آن را کسب کنیم باید به یک جمله اعتقاد داشته باشیم و آن این است "دولت نظاره گر باشد و بخش خصوصی وارد عرصه فعالیت شود."

اکبری افزود: دولت باید بستری را بوجود بیاورد که در چند سال آینده فرودگاهها، بنادر، هتلها و ترمینالهای مسافربری برای ورود 20 میلیون گردشگر خارجی آماده و تجهیز شود و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری فعال کند.

کد مطلب 1650909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها