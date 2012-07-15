فعالیت 2 هزار و 140 آژانس مسافرتی هوایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اکبری در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که عصر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد اظهار داشت: سیستم صدور مجوزها از ابتدای سال 89 مکانیزه کرده ایم. در سال 90 به صورت آزمون و خطا ادامه داده و در سال 91 دفاتر خدمات مسافرتی هوایی می توانند تمام اطلاعاتشان را به صورت آنلاین روی سیستم بگذارند بنابراین دیگر لازم نیست برای تمدید مجوز و... به صورت حضوری مراجعه کنند.

وی گفت: اگر می خواهیم به اهدافمان در صنعت گردشگری برسیم و از 1200 میلیارد دلاری که درآمد دنیا از صنعت گردشگری بوده 10 درصد آن را کسب کنیم باید به یک جمله اعتقاد داشته باشیم و آن این است "دولت نظاره گر باشد و بخش خصوصی وارد عرصه فعالیت شود."

اکبری افزود: دولت باید بستری را بوجود بیاورد که در چند سال آینده فرودگاهها، بنادر، هتلها و ترمینالهای مسافربری برای ورود 20 میلیون گردشگر خارجی آماده و تجهیز شود و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری فعال کند.