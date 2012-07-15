به گزارش خبرنگار مهر، میزبان این مرحله از رقابت‌ها در گروه نخست، هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان بود و رقابت‌های این گروه در مجموعه ورزشی کارگران این شهر برگزار شد و در نهایت تیم اعزامی هیئت قم در جایگاه چهارم جدول رده بندی ایستاد.



برگزاری رقابت های دور برگشت بعد از ماه مبارک رمضان



در پایان این رقابت‌ها، تیم شهرداری کرمان با چهار پیروزی پیاپی که مقابل دیگر رقبای حاضر در این گروه از جمله تیم بیس بال قم کسب کرد، عنوان قهرمانی لیگ بیس‌بال باشگاه‌های کشور منطقه شمال را به خود اختصاص داد.



در پایان رقابت‌ها این گروه بعد از تیم شهرداری کرمان که در صدر ایستاد و عنوان قهرمانی دور رفت را کسب کرد، تیم آذرخش تهران به مقام دوم رسید، صنایع غذایی تاسوکی در جایگاه سوم ایستاد و تیم‌های هیئت انجمن‌های ورزشی قم و فستیوال اسپرت خراسان رضوی در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.



در حالی که دور رفت منطقه جنوب نیز از 24 تا 29 تیرماه به میزبانی ورزشگاه تختی اصفهان برگزار خواهد شد، دور برگشت این پیکارها در گروه نخست پس از ماه مبارک رمضان و مرحله نهایی نیز مهربرگزار می‌شود.



این در حالی است که بیس بال یکی از رشته های جذاب و پرطرفدار در بین جوانان قمی است که در بین بیش از 10 رشته ورزشی زیر مجموعه هیئت انجمن های ورزشی استان قم، در بخش قهرمانی موفقیت های ارزنده ای به دست آورده است.



قم مدافع نایب قهرمانی بیس بال کشور



بیس بال قم دو سال قبل در بین تیم های مطرح بیس بال کشور در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافت و در پایان در میان ناباوری کارشناسان و در جدال با تیم های سرسشناس این رشته موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی کشور شد.



برای دفاع از این عنوان ارزشمند و همچنین نشان دادن نبوغ و استعدادهای بالقوه جوانان قمی در رشته بیس بال، ورزشکاران این رشته از مدت ها قبل در تمرینات و اردوهای آماده سازی حضور یافتند تا در جدال با قدرت های کشور قم را به جمع برترین های کشور برسانند.



بر همین اساس ترکیب 18 نفره تیم بیس بال قم در مسابقات قهرمانی لیگ بیس بال باشگاه های کشور معرفی شد و این تیم را محمد صفدری به عنوان مربی هدایت می کند در حالی که فرید فرهادی در پیکارهای لیگ همراهی خواهد کرد.



بر این اساس محمد صفدری، محمد جندقی، سیدجمال سالاری، هدایت عادل، سیدمحمدی علی حسینی، مصطفی شاکر، ابوالفضل امجد، محمدامین رحیمی، یاسین زارع دوست، مهدی خانعلی زاده، مسعود اسماعیلی، فرید فرهادی، مجید صبایی، علیرضا صبایی، امیررضا نوروزی و امیرحسین نوروزی در ترکیب تیم هیئت انجمن های ورزشی قم به میدان رفتند.

