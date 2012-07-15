کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات و تکنیک های مدرن مرتبط با تحقیقات RNA

به گزارش خبرنگار مهر ، این کارگاه از سری کارگاه های دانش افزایی است که جهت تقویت توانایی دانشجویان ایرانی و خارجی به همت هسته علمی بیولوژی و همکاری کمیته علمی این اتحادیه و انجمن ایسام دانشگاه یوپی ام با عنوان :

“RNA Sequencing; Analysis and Quantitation of the Transcriptome workshop” برگزار شد.

مسول کمیته علمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان جنوب شرق آسیاهدف از برپائی این دوره را آشنائی دانشجویان ایرانی با تجهیزات و تکنیک های مدرن روز مرتبط با تحقیقات RNA و سپس انتفال دانش و گسترش این مهارتها توسط فارغ التحصیلان در سطح دانشکاهها و مراکز علمی این کشورعنوان کرد .

داریوش طالعی ضمن تشکر ازهسته علمی بیوتکنولوژی و کمیته علمی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پوترا مالزی (ایسام) که مجری این دوره بودند حمایت وپشتیبانی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان از برپائی گارگاههای دانش افزائی در سطح تشکل های علمی فرهنگی دانشجویان ایرانی را اعلام کرد.

در نخستین دوره این کارگاه اموزشی که در دانشکده آموزش دانشگاه یو پی ام مالزی برگزار شد بیش از 50 تن از دانشجویان کشورهای مختلف

حضورداشتند.



