امسال سرعین میزبان شش میلیون گردشگر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، نایب حبیبی عصر یکشنبه در جلسه استقبال از مسافران تابستانی با حضور مسئولان فرهنگی و خدماتی سرعین گفت: در سال گذشته پنج میلیون گردشگر به این شهرستان مسافرت کرده بود.

وی با بیان اینکه از این تعداد 20 هزار نفر گردشگر خارجی است، افزود: این شهرستان یکی از شش قطب گردشگری کشور است.

شهردار سرعین با اشاره به اهمیت این شهرستان در بحث گردشگری یادآور شد: لازم است برای توسعه قابلیتهای آن نهایت تلاش با بسیج نیروهای دستگاههای اجرایی مختلف انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت فعال سازی تمام ظرفیتهای گردشگری این شهرستان تصریح کرد: اتکاء به آبهای معدنی گرم امروز پاسخگوی گردشگران نیست و این شهرستان به ایجاد مراکر تفریحی و خدماتی متنوعی نیاز دارد.

این مسئول پیست اسکی آلوارس را از جمله ظرفیتهای غنی این شهرستان حتی در سطح کشور عنوان کرد و یادآور شد: این پیست در تمام فصول سال می تواند پذیرای گردشگران علاقمند به اسکی روی چمن و برف باشد و باید معرفی و شناسانده شود.

گفتنی است مجتمعهای تجاری و سینمای پنج بعدی، طبیعت زیبای ویلا درق و آثار تاریخی و باستانی بخشی از امکانات گردشگری این شهرستان به غیر از 12 مجموعه آبگرم معدنی آن است.

