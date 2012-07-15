بازدید از گلخانه ‌ها باعث ارتقاء سطح دانش کارشناسان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رحمتی مقدم در اولین سفر خود برای بازدید از گلخانه های استان کرمان ضمن اشاره به تشکیل کمیته گردشگری در این انجمن افزود: با تشکیل این کمیته سفرها و بازدیدهای اعضای انجمن گل و گیاه از گلخانههای استان، کشور و جهان، افزایش خواهد یافت.
رحمتی مقدم گفت: بسیاری از اعضای انجمن در زمینه تولید گل و گیاه فعال هستند و بازدیدهای صورت گرفته باعث تبادل اطلاعات و یافتن راه حل در زمینه رفع مشکلات مشترک خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های کشاورزی نیز بخشی از اعضای انجمن را تشکیل میدهند، بازدید از گلخانه های مختلف باعث بهبود سطح دانش عملی آنها و نیز واسطه ای بین فعالیت های عملی و دانشگاهی خواهد بود.
رحمتی مقدم ضمن دعوت از افرادی که در تلاش برای برپایی گلخانه و فعالیت در این زمینه هستند، گفت: این انجمن در کرمان با بهره گیری از فعالان متخصص و خبره استان در زمینه گل و گیاه، آماده ارائه مشاوره های مختلف در زمینه تاسیس واحدهای گلخانه ای و تولیدات گیاهی در استان کرمان است.
رئیس انجمن گل و گیاه کرمان ضمن اشاره به راه اندازی سایت این انجمن گفت: سایت انجمن به نشانی www.flowerkerman.ir برای ثبت نام از اعضا و نیز ارائه خدمات مشاورهای راه اندازی شده که علاقه مندان میتوانند با ثبت نام در این سایت از خدمات ارائه شده و نیز تورهای گردشگری انجمن گل و گیاه مطلع شوند.
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