برخورد نیسان با دوچرخه موجب مرگ پیرمرد 60 ساله شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوادث رانندگی قم در 24 ساعت گذشته یک کشته و 82 مجروح داشت، افزود: در این مدت یک هزار و 279 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 168 تماس مزاحم و یک هزار و 111 تماس نیز مددجو بود.
وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 154 ماموریت شد که 92 ماموریت موارد قلبی، تنفسی و ... و 62 مورد نیز مربوط به حوادث رانندگی استان بود.
معاون اورژانس قم برخورد نیسان با دوچرخه را از جمله این حوادث ذکر کرد و بیان داشت: این حادثه منجر به فوت یک آقای 60 ساله شد.
فراهانی برخورد پژو با پراید را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و ادامه داد: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.
وی در ادامه از تصادف پراید و خاور خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در کیلومتر 70 جاده گرمسار روی داد که یک نفر مجروح بدحال و یک کشته برجای گذاشت.
معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اضافه کرد: واژگونی پراید در اتوبان قم - تهران نیز 6 مجروح برجای گذاشت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم از مرگ یک پیرمرد 60 ساله بر اثر برخورد دوچرخه با خودروی نیسان خبر داد.
مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوادث رانندگی قم در 24 ساعت گذشته یک کشته و 82 مجروح داشت، افزود: در این مدت یک هزار و 279 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 168 تماس مزاحم و یک هزار و 111 تماس نیز مددجو بود.
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