برخورد نیسان با دوچرخه موجب مرگ پیرمرد 60 ساله شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوادث رانندگی قم در 24 ساعت گذشته یک کشته و 82 مجروح داشت، افزود: در این مدت یک هزار و 279 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 168 تماس مزاحم و یک هزار و 111 تماس نیز مددجو بود.



وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 154 ماموریت شد که 92 ماموریت موارد قلبی، تنفسی و ... و 62 مورد نیز مربوط به حوادث رانندگی استان بود.



معاون اورژانس قم برخورد نیسان با دوچرخه را از جمله این حوادث ذکر کرد و بیان داشت: این حادثه منجر به فوت یک آقای 60 ساله شد.



فراهانی برخورد پژو با پراید را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و ادامه داد: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.



وی در ادامه از تصادف پراید و خاور خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در کیلومتر 70 جاده گرمسار روی داد که یک نفر مجروح بدحال و یک کشته برجای گذاشت.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اضافه کرد: واژگونی پراید در اتوبان قم - تهران نیز 6 مجروح برجای گذاشت.

