مدرسه ویژه اتباع امور خارجی در استان البرز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ویژه اتباع امور خارجی در استان البرز ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استان البرز و مشاور وزیر کلنگ زنی شد.



ناصر رجبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز و تهوری و مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مراسم کلنگ زنی حضور داشتند.



اعتبار ساخت این مدرسه یک میلیارد و 100 میلیون تومان است که 800 میلیون تومان برای ساخت بنا و 300 میلیون تومان نیز برای تجهیزات ساختمان اختصاص داده شده است.



صبح امروزه نیز اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان به بهره برداری رسید.

