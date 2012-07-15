مدرسه ویژه اتباع امور خارجی در استان البرز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ویژه اتباع امور خارجی در استان البرز ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استان البرز و مشاور وزیر کلنگ زنی شد.
ناصر رجبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز و تهوری و مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مراسم کلنگ زنی حضور داشتند.
اعتبار ساخت این مدرسه یک میلیارد و 100 میلیون تومان است که 800 میلیون تومان برای ساخت بنا و 300 میلیون تومان نیز برای تجهیزات ساختمان اختصاص داده شده است.
صبح امروزه نیز اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان به بهره برداری رسید.
کرج – خبرگزاری مهر: مدرسه ویژه اتباع امور خارجی در استان البرز با حضور مسئولان استان البرز کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ویژه اتباع امور خارجی در استان البرز ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استان البرز و مشاور وزیر کلنگ زنی شد.
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